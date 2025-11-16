Una fuente de vida en La Isleta: La familia literaria de los lunes Los asistentes al taller literario del Centro de Adultos de La Isleta suman 1.284 años. En los libros que leen, analizan y representan han encontrado una fuente de vida

Entre todos suman 1.284 años, cifra vital que seguirá creciendo en los próximos meses, en gran medida, por culpa de la literatura. La lectura en alto de grandes clásicos y algunos volúmenes contemporáneos, el debate y algunas actividades paralelas en torno a esos libros se ha convertido en una fuente de vida todos los lunes, entre las 10.00 y las 12.00 horas, para los participantes en el taller que se imparte en el Centro de Adultos de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria.

«Desde que me jubilé estoy también en otras actividades. Pero esta para mí es la familia de los lunes durante dos horas. Somos un grupo bueno, donde algunos llevan muchos años, pero siempre ha sido como mi familia», subraya con emoción María Raquel del Pino, una de las integrantes de este taller en el que las mujeres ganan en número por una abrumadora mayoría.

Entre los 15 asistentes al taller del pasado lunes figuran algunas veteranas que llevan en el mismo desde el 2006, asegura Amagoia Arrizabalaga, encargada de impartir esta actividad literaria en este centro isletero.

«Siempre intentamos leer un clásico, pero nos vamos acoplando a los gustos. Y la verdad es que durante el análisis y los comentarios de las lecturas siempre viajamos a la infancia, a la niñez de los participantes. Es inevitable que acaben contando cosas de aquellos años, porque recuerdan perfectamente sus vivencias en La Isleta», asegura Arrizabalaga.

Así sucede, por ejemplo, con Juana Delgado, a la que cariñosamente llaman Nena sus compañeros de taller. Es la de mayor edad del grupo y debido a una caída reciente se ha perdido algunas entregas. Pero este lunes, ha vuelto a ocupar su plaza lo que ha provocado una gran satisfacción en el grupo. «Siempre me ha encantado leer. Y en La Isleta estaban los carrillos, donde se alquilaban los libros. Había dos carrillos a los que íbamos a por los libros. También estaba el Club Pala [Peña Ateneo de Los Amigos], a donde íbamos a bailar y a alquilar libros», rememora como si fuera ayer.

Recuerda también perfectamente aquel lugar «de bailoteo y lecturas» otra de las veteranas del grupo, María Mérola Lettieri. Esta profesora jubilada de piano, solfeo y transposición musical en el Conservatorio de Las Palmas reconoce que este taller de los lunes se ha convertido en una pieza clave dentro de su engranaje vital semanal.

«Yo iba todos los meses al club de lectura de Pérez Galdós, pero desde hace unos años no puedo porque estoy 'tocada' de salud y me cuesta mucho ir desde la zona Puerto, en la que vivo, hasta Las Palmas. Con este grupo estoy encantada, para mí es también como una familia», destaca María Mérola.

Distintos perfiles

Amagoia Arrizabalaga reconoce que el perfil de los asistentes a este taller es «muy diverso». «Es un grupo muy heterogéneo que se mantiene muy bien en el tiempo. Los hay también que vienen y no cuajan, pero la mayoría de los que asisten llevan bastante años. Hay lista de espera de personas interesadas en incorporarse», apunta con satisfacción.

«A parte de cuando era pequeña, claro, me he incorporado a la lectura desde el 2009, gracias a este taller. Aquí, además de leer, formo parte de una comunidad. No solo aprendemos y ganamos conocimientos gracias a esta gran profesora, también disfrutamos de la gran cordialidad que tenemos, no hay distinciones ni clases sociales. Además, tenemos hueco para 'desnudarnos' con los compañeros, para hablar sobre muchos temas, algo que no hacemos en ningún otro sitio», apunta Emilia García Valladares. Hace hincapié también en lo bien que ha recibido su familia este taller. «La gente se asombra cuando les contamos nuestra experiencia. Aquí, a parte de ganar en vitalidad, generamos una gran tranquilidad para nuestros hijos. Los míos están encantados porque vengo todos los lunes», dice.

Sentido de pertenencia

«Necesito venir aquí porque no tengo a nadie. Si no vengo, ¿qué hago? Para mí, esto es la vida. Esta es la familia de los lunes», interviene de nuevo María Raquel del Pino.

Ese sentimiento de pertenencia, junto con el placer de la lectura, ha convencido a Luis López Martín, arquitecto jubilado y uno de los últimos en incorporarse a este taller. «Tengo 90 años. ¿Qué son 90 años? Sigo estudiando, trabajando en cosas y haciendo amistades. ¡No quiero estar solo en casa! Tengo edad para hacer cosas. ¡No me rindo! Y cuando llegue el final... se acabó», señala con el respaldo de sus compañeros de actividad.

La responsable del taller señala cómo Luis López asumió el rol de hijo en la representación que llevaron a cabo de 'Un señor cualquiera', de Mercedes Pinto. «Lo hizo muy bien, igual que las demás. Y es que en ocasiones hacemos teatro. Representamos cosas y eso les ayuda también a memorizar», añade.

Y es que esta histórica escritora canaria ha sido protagonista de las lecturas y los debates y análisis posteriores en este taller durante las últimas semanas.

Con Mercedes Pinto

Nos ha sorprendido mucho. Manoli eligió una poesía suya para leerla en julio, cuando celebramos el día de las letras y la literatura. Mercedes Pinto nos llamó la atención cuando preparamos el guion para ese acto y descubrimos la vida bestial que tuvo, lo feminista que fue, todo lo que tuvo que pasar, su exilio en Uruguay y lo gran escritora que fue. Nos ha sorprendido mucho lo poco que se la conoce en Canarias. Yo apenas sabía nada de ella», reconoce la propia tallerista Amagoia Arrizabalaga.

De la mano de la autora de novelas como 'Él' (1926) y 'Ella' (1934), en este taller se ha debatido sobre logros como el divorcio higiénico, la violencia machista que la propia Mercedes Pinto sufrió en sus carnes, y cómo hasta bien entrada la pasada centuria las mujeres no podían tener una cuenta en el banco sin la autorización de su marido o un familiar masculino, algo que recuerda haber padecido Nena Delgado.

Quien también protagonizó uno de los lunes de este taller fue Fernando Eduardo Pérez Carballo, gracias a su libro 'Larken, aventuras en el bosque'. «Leímos ese libro, que lo escribió mi hijo y nos gustó mucho, porque está basado en los valores humanos y está dirigido también para los padres», apunta con orgullo María de los Ángeles Carballo sobre este volumen.

Desde la Dirección General de Mayores del Gobierno de Canarias se destina una aportación anual de 3.000 euros para la adquisición de libros para este taller y para la biblioteca. Manoli Jerez Vega no solo asiste a esta actividad cada lunes, también ejerce como voluntaria para que la biblioteca esté a la altura de la alta demanda existente.

A diferencia de los clubes de lectura que se desarrollan en muchas bibliotecas de las islas, este taller de los lunes en La Isleta no fomenta la lectura en casa como base para los posteriores debates conjuntos. «No les gusta mucho llevarse los libros a casa, aunque a veces lo hacemos. Los leemos aquí, en voz alta y lo acompañamos de unos temarios que preparo previamente. Así fomentamos la comprensión lectora entre todos», puntualiza Amagoia Arrizabalaga.