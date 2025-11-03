CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

La Biblioteca Insular de Gran Canaria inaugura este martes, día 4 de noviembre, a las 20.00 horas, la exposición documental titulada 'Alonso Quesada a través de las palabras', coincidiendo con la celebración de la efeméride del centenario de la muerte del escritor modernista que se cumple hoy. La citada muestra, que propone un recorrido sensorial y literario por la ciudad modernista de Las Palmas de Gran Canaria a comienzos del siglo XX, se exhibe en el citado centro hasta el próximo 9 de enero de 2026.

La muestra fue presentada a los medios de comunicación en la mañana de hoy lunes por la Consejera de Cultura del Cabildo grancanario, Guacimara Medina, que estuvo acompañada por la comisaria de la misma, Lucía López Orta, y las dos nietas de Quesada, Amalia y Rita Llabrés Romero.

Comisariada por Lucía López Orta, cofundadora y directora estratégica y comercial de la startup de la ULPGC 'LU(G)AR. Gestión Cultural y Literaria', contando con el asesoramiento del profesor Antonio Becerra, el conjunto exhibido en la Biblioteca Insular ofrece al público una cuidada selección de fragmentos de la obra del escritor Alonso Quesada, fotografías, cartas, manuscritos, objetos personales, recortes de prensa de la época, libros y documentos originales pertenecientes al fondo patrimonial de la propia Biblioteca Insular de Gran Canaria, al archivo personal de Alonso Quesada y Fernando González, que permite al visitante a convertirse en un paseante atento sumergiéndose en la atmósfera de la época y la mirada del poeta, redescubriendo la sensibilidad única de uno de los grandes autores más singulares de la literatura canaria y de la corriente del modernismo canario.

Guacimara Medina leyó en la presentación el contenido de un expediente de compra efectuado en 1976 por el Cabildo grancanario, siendo presidente Lorenzo Olarte, en el que la Corporación adquiría por 700 mil pesetas a la familia de Alonso Quesada un total de 209 libros y 260 cartas y documentos varios, entre otros materiales. Así justificaba en interés y la sensibilidad que el Cabildo siempre había mostrado hacia el escritor modernista, al que sumó el fondo promovido por Alfonso Armas Ayala depositado en la Biblioteca Insular.

Las nietas del poeta así lo corroboraron en su intervención al declarar que el Cabildo grancanario se ha volcado «en celebrar este centenario a lo grande».

Amalia Llabrés reconoce que a través de la que fuera hija de Alonso Quesada, que tenía solo dos años cuando éste falleció, ha podido conocer la trascendencia de la obra del autor. «Lo conocimos tarde», dice su nieta, que recuerda con cariño cómo con su hermana se ponía a cantar «abuelo negro, abuelo negro, cada vez que en la guagua pasábamos por delante del busto que aún está situado en la zona de acceso del Club Metropole. A través de sus libros fuimos descubriendo su mirada y su humor socarrón», agregó Rita Llabrés, que asimismo recordó cómo sus libros era muy difícil encontrarlos en las librerías de Canarias de la época «hasta que Lázaro Santana y Armas Ayala decidieron recuperarlo con las primeras ediciones», dijo.

La ciudad vieja y la nueva

El recorrido por la exposición se estructura en torno a dos espacios simbólicos que representan las dos etapas vitales de Alonso Quesada: la ciudad vieja, en torno a Vegueta, y la ciudad nueva, que abarca Triana, Arenales y el Puerto de La Luz. En la ciudad vieja se evocan la quietud, la inocencia y la calma de la infancia —con una parada inevitable en el Colegio de San Agustín y en espacios como el cementerio municipal o la plaza de Santo Domingo—. En la ciudad nueva, por el contrario, se reflejan la expansión urbana, el bullicio y la efervescencia cultural que laten en sus crónicas y versos.

De manera transversal, el tiempo actúa como hilo conductor del recorrido, un guía silencioso que nos lleva de la mano entre la memoria y la experiencia. El tiempo en Quesada es reflejo y conciencia, nostalgia y presencia; un compañero inevitable que nos arrastra, pero que al mismo tiempo nos da vida. como él mismo escribió, «el tiempo soy yo, y el tiempo pasa…».