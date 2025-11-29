Annika Brunke: entre el misterio, la ternura y el abismo humano Con 'Bacon', un viaje a las sombras de la condición humana, acaba de obtener la segunda edición del Premio Alexis Ravelo de Novela Negra

Adrián del Olmo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:49 Comenta Compartir

La autora grancanaria Annika Brunke ambienta en las Palmas de Gran Canaria su última novela 'Bacon', con la que acaba de obtener el Premio Alexis Ravelo de Novela Negra. La historia arranca con un hallazgo perturbador: un brazo amputado abandonado en un contenedor, con un tatuaje enigmático como única pesquisa. A partir de ese episodio, Brunke construye una narrativa embriagada de tensión, ternura y violencia, donde la jueza Mara Ramírez y el inspector Aitor Ibarra deben enfrentarse a los crímenes y a sus propios fantasmas. Entre estos personajes emerge también la figura de Beatriz Mantecas, una pastelera de aire ingenuo y alma herida, capaz de endulzar la trama incluso en sus momentos más lúgubres.

La novela negra, por naturaleza, exige adentrarse en lo más oscuro del ser humano. Brunke no lo niega, pero revela que tal atracción por el misterio y lo sombrío le viene de lejos. «Desde niña me llamaron la atención los acertijos, los misterios», recuerda.

Una de sus primeras lecturas adultas fue 'Los renglones torcidos de Dios', de Torcuato Luca de Tena, y fue precisamente ese libro el que, según confiesa, «activó algo» en su interior que ha seguido alimentando hasta hoy. Tal vez por eso sus historias están impregnadas de sombras y sutilezas morales, pero también de humanidad.

Construir personajes, explica, va mucho más allá que asignarles rasgos y motivaciones. Para ella, la clave está en habitarlos profundamente: «Los imagino mucho. Trato de ponerme en su piel para bien y para mal. Los siento como parte de mí y a mí como parte de ellos». Esa empatía íntima, casi corporal, se nota en sus protagonistas, todos llenos de fisuras, aristas y contradicciones.

No obstante, sumergirse en mentes oscuras tiene un coste emocional, y la autora reconoce que alguna vez ha tenido que pagar ese precio. Confiesa que tiene escrita una novela —aún inédita— cuyo final le afectó físicamente: «Cuando la terminé me sentí enferma. Tiene un final muy crudo». Aun así, manifiesta con ironía que ella misma debe tener «una pedrada», porque escribir desde la mente del asesino le resulta natural: «me siento como pez en el agua».

Respecto a la dimensión crítica tradicional del género, Brunke asegura que nunca había reflexionado conscientemente sobre ello, pero reconoce su importancia. Recuerda la descripción del barrio de 'Tres funerales para Eladio Monroy', de Alexis Ravelo, y cómo los personajes marginales sirven de marco y motor a la investigación. La autora admite: «Me gusta dar a conocer otras realidades cuando escribo, y si se puede añadir alguna moralina, tanto mejor».

Brunke tampoco se mantiene ajena a la actualidad ni a la realidad criminal. Algunos hechos reales, admite, pueden inspirarla. Pero le interesa aún más el pasado y las injusticias históricas «pendientes de vindicar».

Referentes

Influencias no le faltan. La primera que menciona es Patricia Highsmith — «la dama del crimen» — creadora del fascinante Tom Ripley. También destaca a Toni Morrison, quien es capaz de conjugar belleza estilística y brutalidad emocional. Pero no se queda ahí: cada lectura cuenta, asevera ella. «Cada lectura ayuda, da perspectiva, permite enriquecerse. Todas sin faltar una». Si tuviera que quedarse con un solo libro para toda la vida, la elección la hace sin titubeos: 'El perfume', de Patrick Süskind. «Tiene de todo: belleza, horror, amor, odio… Es una obra de arte», resume.

Cubierta de la novela 'Bacon'. C7

La vida de Annika ha estado marcada por varias geografías: México, Estados Unidos y España. Cada país, reconoce, le dejó impresiones vivas. En Estados Unidos, por el contrario, no volvería a vivir ya que rechaza «la hipocresía reinante» y esa aura de héroe impostado. México, en cambio, lo lleva «grabado en la piel», con sus leyendas y misterios.

No le teme a la hoja en blanco, ni siquiera a las dudas creativas. Pero cuando se le pide un consejo para escritoras y escritores noveles, responde con sinceridad: «Buff, no estoy yo para dar consejos… Lo único que diría sería que no escuchen a nadie. Que se guíen por su instinto, que lean mucho y escriban todo lo posible», dice.

La Inteligencia Artificial

Cuando se le plantea a Annika Brunke la idea de una vida alternativa sin la escritura, responde con firmeza. Ella quiso ser escritora desde siempre, aunque pasó veinte años sin escribir. «Es tarea de cada uno seguir luchando por los sueños», señala. Aun así, concede una sonrisa imaginando una vida distinta: «Quizá sería como Beatriz Mantecas, pastelera».

Mientras tanto, compagina la escritura con su labor como subdirectora de una empresa de restauración en Gran Canaria. «Pues rascando horas al día», dice sin dramatismo. Reconocer que vivir de la literatura sería «maravilloso, aunque una quimera. Quizá algún día…».

Finalmente, le preguntamos por la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en el mundo literario. Brunke es clara: «la IA podrá simular, podrá entretener, pero jamás reemplazará la experiencia humana de escribir desde el sentimiento. Para emocionar hace falta sentir primero», concluye. Y esa frase, casi sin querer, encapsula toda su poética: un puente íntimo entre imaginación y humanidad.

El pasado viernes se presentó en la Biblioteca Insular de la capital grancanaria 'Bacon', con la que Brunke logró el Premio Alexis Ravelo de Novela Negra. En el acto estuvo acompañada por Javier Rivero y Antonio Becerra, ambos miembros del jurado, y por Gregori Dolz, editor de Alrevés, que publica el volumen.