«La Ley Audiovisual nos deja tocados de muerte»

«Desde hace cinco días, cuando nos pilló por sorpresa la enmienda técnica introducida en la Ley General de Comunicación Audiovisual que se votará mañana en el Congreso, hemos intentado ponernos en contacto con el ministro de Cultura, pero ni siquiera nos ha contestado», se lamenta Jordi Oliva. La enmienda técnica a la que se refiere se ha introducido en el artículo 110.1 del borrador de la nueva normativa y corresponde a la definición de lo que se entiende por productor independiente: «Se considera productor independiente [...] a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable […] con un prestador del servicio de comunicación audiovisual […] y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho prestador del servicio».

En la nueva definición, donde antes ponía 'un' ahora pone 'dicho' y aunque parece un cambio sin importancia, la nueva descripción permitiría, según los productores, que las productoras dependientes de televisiones y plataformas puedan considerarse independientes cuando produzcan para otros canales de televisión. Por eso, este mediodía, todas las asociaciones de productores de cine y audiovisual (Aecine, Diboos, MAPA, PIAF, PROA y Profilm, agrupadas en la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes) hacía piña en una rueda de prensa y una foto posterior ante el Congreso de los Diputados, con caras tan conocidas como la del director Fernando Colomo, bajo el lema 'Salvemos la democracia, salvemos la producción independiente'.

La productora María Luisa Gutiérrez era la primera en tomar la palabra. «Sois nuestra última oportunidad de que mañana no ocurra una barbarie en el Congreso. El ecosistema audiovisual tiene que ser diverso. Si nos talan y dejan solo prestadores de servicios produciendo, a la larga se está matando la biodiversidad y esto atenta directamente contra la directiva europea que estamos trasponiendo a nuestro ordenamiento jurídico y que data de 2018. ¿En qué momento se ha perdido de foco el objetivo de la misma que es proteger al productor independiente?», se preguntaba. Asegura la productora que la directiva europea trata de proteger a los productores independientes porque «son ellos los que contribuyen a enriquecer la marca de nuestro país, porque son los que van a poder contar las historias que reflejen nuestra riqueza patrimonial y de pensamiento, la diversidad cultural en definitiva. Son los garantes».

Y ha pedido a los políticos que reflexionen «para encauzar la definición de productor independiente» que no les deje en «clara desventaja» con respecto al resto de productores del mercado. «La renovación generacional en el audiovisual, la clara apuesta por los nuevos talentos, la hacen los productores independientes», ha afirmado.

José Nevado, María Luisa Gutiérrez y Jordi Oliva. / EP

Por su parte, el productor Jordi Oliva, asegura que lo que se plantea en el proyecto de ley «abre un panorama de consecuencias devastadoras para el cine y para todo el audiovisual». Ha citado dos películas que de haber entrado ya la ley en vigor «igual no se hubieran llevado a cabo»: 'Alcarrás' y 'El hoyo'. «Queremos -ha dicho- que nuestro cine viaje por festivales, triunfe en un mundo cada vez más globalizado, en lo diverso y lo local, porque eso nos hace únicos y más fuertes. La ley que propone el Gobierno nos hace menos competitivos y nos deja tocados de muerte». Afirma Oliva que no se trata del cine, sino también de las series. «Tenemos un talento descomunal para la ficción, queremos que nuestras series sean las más vistas, las más versionadas, pero desde la perspectiva de la diversidad cultural de Rspaña que nosotros representamos, y no desde la tiranía monolítica de las televisiones privadas que se rigen una tabla de Excel. El proyecto de ley nos empuja a una tierra yerma de creación, de contenidos, un desierto cultural que España no se merece y estamos a tiempo de evitar. La produccion independiente es el unico garante de esta diversidad cultural. No le dictemos sentencia de muerte».

Por su parte, el productor José Nevado también ha cargado las tintas contra el duopolio de las televisiones privadas -Atresmedia y Mediaset-. «Su apuesta por los contenidos europeos destacan en el cine de bajo presupuesto aleman y las series austriacas», ha ironizado.