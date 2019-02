«La ciudadanía crítica es tildada de radical o pesada»

— ¿Cuánto tiene de ficción y cuánto de revisión histórica El Rey?

— Todos los datos que aparecen en la película han sido previamente publicados. Algunos de ellos, en tantas fuentes, que están de sobra contrastados. Sobre los que hay dudas son los menos; como esa supuesta reunión en el Ministerio del Aire sobre la creación de los GAL entre el rey y Narcís Serra de la solo he leído en un libro. Los datos no contrastados aparecen en forma de pregunta en la película. Lo que es ficción es la forma de abordarlo, No sé cuál es era el estado emocional del rey antes de abdicar. Aquí especulamos sobre eso y creamos conversaciones inventadas entre el Rey y Suárez y otros personajes. El formato es una supuesta pesadilla de Juan Carlos I en la que una serie de personas hablan con él.

— Debuta como director junto a Valentín Álvarez y además la produce. ¿Tenía una imperiosa necesidad de llevar a Juan Carlos I a la pantalla?

— No era tanto una necesidad como un deseo. Si no la hubiera hecho, no hubiera pasado nada. Lo que sí es una necesidad es revisar críticamente el sistema de poder bajo el que vivimos y el orden social que surgió de la transición a la democracia, tras la dictadura y del llamado consenso. Tenemos que revisar críticamente toda la estructura de poder: los partidos, el poder judicial, el ejecutivo y el resto de poderes y, dentro de eso, la monarquía es la máxima representación del Estado. La monarquía ejerce un poder enorme, aunque cultural y simbólico. La existencia de la monarquía traslada el mensaje de que la sociedad es incapaz de gobernarse por sí misma, que necesita que la tutelen. Eso es lo más grave del asunto.

— Además del rey, aparecen un montón de personajes: Franco, Suárez, Felipe González, Juan Luis Cebrián o Martín Villa... ¿Han recibido quejas por cómo se han retratado?

— Ninguna queja. A la gente le gusta más o menos, pero no hay quejas.

— ¿Tuvo que documentarse mucho?

— A base de libros, documentos y conversaciones personales con gente que ha estudiado esa etapa de la que trata la película. En mi caso esta indagación empieza antes. La película sale de una obra de teatro que escribí y forma parte de una serie de obras sobre la historia contemporánea en relación con el momento presente: Autorretrato de un joven capitalista español; Masacre, una breve historia del capitalismo español y Mundo obrero.

— La película se ha exhibido poco. ¿Ha sido censurada? ¿Han tenido problemas para distribuirla?

— Hemos tenido suerte. Solo una parte de las películas que se hacen al año se estrenan. Esta película no solo se ha estrenado sino que lleva nueve semanas proyectándose en distintos cines de España. Es una película minoritaria y marginal. No hay una productora potente detrás, solo una distribuidora pequeña, El Sur, y productora mínima, El teatro el barrio. Quizá la temática haya generado alguna dificultad, pero no tenemos constancia de que sea así. Estoy satisfecho con la marcha de la película. No contábamos con poderla estrenar. Lleva dos meses y medio itinerando. Se vio mes y pico en Madrid. Ha pasado por una quincena de ciudades, es verdad que en pocos cines y poco tiempo, pero desde el 5 de diciembre no ha pasado ningún día que no se haya proyectado.

— En Gran Canaria abre un ciclo de cine político. ¿La configuración de la industria española del cine excluye este tipo de películas?

— Es muy difícil hacer cine político. En las estructuras de poder en España, entre las cuales incluyo las oficiales y no oficiales, el poder económico tiene una presencia asfixiante en todos los ámbitos, también en el cine. En este contexto, hacer una película que tenga una crítica fuerte al poder es difícil. Sin embargo hay excepciones. El reino, por ejemplo, es una producción grande de un grupo económico grande y es una película que cuestiona el sistema en su integridad. Pero, en general, es muy difícil. Las televisiones resultan desgraciadamente imprescindibles para levantar una película y no quieren saber nada de crítica política, pero así como tampoco quieren saber nada de cierto tipo de dramas. Es una cuestión comercial no ideológica, aunque eso también es una cuestión política.

— La última película de Cuerda es muy política. ¿Cree que la escasez de cine político en España obedece al espíritu poco reivindicativo de los creadores?

— Es una suma de todo. El efecto más grave de la transición y el consenso fue hurtarle a la ciudadanía del Estado español su naturaleza política. Desde la propia elaboración de la constitución ha habido un proceso de despolitización de la sociedad. Un proceso también generado desde los sucesivos gobiernos y los medios de comunicación y todos aquellos ciudadanos que son más activos son rechazados como radicales o simplemente como pesados. Digamos que una actitud cívica implica cierto posicionamiento político, lo que no significa ser de un partido o de otro, pero sí tener un criterio propio, y eso nos afecta a todos, no solo a los creadores. Cuando me preguntan por qué la gente del cine y teatro es especialmente sensible a lo político, yo digo que no lo veo así.

— El rey surge de una obra de teatro. ¿Mantiene ese carácter teatral?

— El cambio fuerte es el hecho de poner una cámara delante. En principio nos planteamos rodar una función. No lo hicimos así. Prescindimos del público y del teatro. La rodamos en seis días, como una película normal. Es teatral en si, pero la idea es una narración que se desarrolla en el mundo de los sueños. No hay un espacio definido y el tiempo fluye libremente hacia adelante y atrás. No es una obra filmada, pero sí es una película teatral.

— Están juzgando a su compañero de reparto, Willy Toledo, por pronunciar una frase habitual en muchas casas de este país. ¿El cine y la televisión perdonan este tipo de cuestiones?

— El hecho de que el criterio comercial sea el primero para todo, porque esa es la cultura capitalista, hace que los productores le tengan pánico a la posibilidad de que sobre todo desde la existencia de las redes sociales– por coger a un actor vayan a ser boicoteados. A Willy le pasa factura. Piensan que su presencia puede afectar a la taquilla. Desgraciadamente pasa factura porque vivimos un momento de retroceso muy grave. Estamos en un momento de retroceso. Con Vox, el sistema ha encontrado la forma de responder al 15-M a través de la exaltación de la nación española y la fiebre de las banderas que no nos dejan ver la realidad social.

— 1.200 personas contribuyeron en este proyecto a través de una campaña de micromecenazgo. ¿Hubiera sido posible sin ellas?

— No. El teatro del barrio no lo podía financiar. Adelantó el dinero. El coste total rondó los 30.000 euros, el teatro no podía asumir este gasto.

— Durante los dos años en los que interpretó esta obra teatral, ¿se encontró con reacciones contrarias?

— No. Solo una vez, cuando actuamos en Valencia, la gente de España 2000 convocó una manifestación en contra de la función. Vinieron 15 chavales con las banderas de España cantando el Cara al sol. Si hoy hiciéramos esta obra, tendríamos más problemas por el retroceso democrático que estamos viviendo.

— ¿Imaginó que surgiría un partido de ultraderecha? ¿Le preocupa?

— Sí, me preocupa mucho que colectivamente nos traguemos las mentiras de quien dice que los problemas los causan emigrantes e independentistas catalanistas, y no la banca y fondos de inversión internacionales. Es una mentira muy gorda y, si no sabemos de dónde sale todo el sufrimiento de este país, no podremos cambiarlo y van a pagar inocente. Vox son unos sicarios del poder económico sin más. Lo que no puedo entender y me parece asombroso es el hecho de que la bandera nos haga olvidar la realidad. Ni los inmigrantes ni los independentistas tienen relación con desahucios, los recortes y la explotación laboral, mientras que el Ibex35 tiene una relación directa causa-efecto. Esto solo se entiende porque los medios de comunicación, por lo general, sirven en gran medida a los intereses del poder económico.