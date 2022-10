Kautela, el desconocido fotógrafo coetáneo a Capa

Un encuentro fortuito en Zaragoza, dos amigas que llevaban mucho tiempo sin verse y una frase, «¿en qué andas?». Ese es el cóctel que dio origen a 'Kautela, el fotógrafo'. La pregunta se la hizo en 2016 la directora de este documental, Patricia Roda, a Cristina Martínez, que en ese momento estaba a escasos días de defender su tesis doctoral. Su trabajo estaba centrado en la figura de su abuelo, el fotógrafo Francisco Martínez Gascón -Kautela-, una investigación que nació en una maleta olvidada y que se convirtió en largometraje después de aquella pregunta inocente.

«Al morir mi abuela encontramos en su casa un maletín con recortes de periódico y muchas fotografías. Eran de mi abuelo, que fue fotoperiodista», explica Martínez. El hallazgo se fue a su casa, donde permaneció hasta que la nieta de Kautela decidió matricularse en un curso de doctorado -en un plan de biblioteconomía y documentación- con el objetivo de ordenar todos los documentos que había encontrado. «La persona que impartía el curso me decía que el hallazgo era motivo de tesis y se acabó convirtiendo en la directora de la investigación», recuerda. Meses después, en el día de la defensa, se comenzó a grabar el documental. «Cuando me encontré con Patricia y le conté el tema de mi tesis ella decidió venir con su cámara. En ese momento no sabíamos a dónde nos iba a llevar todo esto», comenta. Pero la directora tenía el futuro más claro. «Desde el primer momento sabía que era una historia que había que contar», responde Roda.

Por eso la tesis es el núcleo principal del documental, el guion. Sobre ella se sustenta la historia de Kautela, con dos mil fotografías catalogadas y descritas que recorren la vida privada y profesional del fotógrafo, que tomó instantáneas de la Guerra Civil en el bando nacional. «Cuando hablamos de este periodo histórico siempre encontramos fotografías del bando republicano. Este trabajo permite conocer la guerra desde otro punto de vista», explica Martínez. Esto se traduce en una gran cantidad de material inédito que ha quedado sin publicar a pesar de la profesión de Kautela. Después de jubilarse, la cámara siguió con él, ahora en el ámbito privado, con especial protagonismo de los festejos taurinos. «Sus imágenes, tanto las profesionales como las familiares, tienen una gran calidad y merecían ser vistas», comenta la directora.

El maletín de Kautela, encontrado por su nieta y parte principal del documental

Pero no todo el material está en el documental. «Todavía tengo mucho por ordenar en casa», confiesa Martínez. En el que sí ha catalogado destacan unos negativos inéditos que muestran la entrada del general Yagüe en Barcelona tras la victoria de los sublevados. «Son la joya de la corona. Los más valiosos», concreta. Es este carrete el que relaciona a Kautela con el fotógrafo más reconocido de la Guerra Civil Española, Robert Capa. «Mi abuelo fotografió a los que entraban en la ciudad y Capa a quienes salían. También coincidieron en Teruel, cada uno en un bando», explica.

La maleta que permaneció oculta durante tantos años dio paso a otros recuerdos que han conformado la historia de Kautela, apodo por el que conocían a Francisco Martínez Gascón por su fama de cauteloso ante las situaciones de la vida. Patricia Roda y Cristina Martínez han hecho su parte para descubrir esta historia. Ahora, la nieta del fotógrafo piensa en sus sobrinas para seguir la labor.