El Kanka y su viaje desde un salón de Vegueta hasta la Sala Sinfónica El cantautor malagueño protagoniza dos sesiones el próximo 11 de abril en el Alfredo Kraus: «Es muy emocionante tocar en un sitio tan mítico», expresa. El Kanka. / c7 DAVID OJEDA Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 28 marzo 2021, 23:52

La trayectoria artística de Juan Gómez Canca, 'El Kanka', ha tenido Las Palmas de Gran Canaria como uno de sus escenarios predilectos. Aquí se comprueba la ascensión del artista malagueño a la primera línea de la canción de autor, una evolución que queda refrendada en los dos pases que el próximo 11 de abril protagonizará con su banda sobre el escenario de la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus.

El Kanka llega a la isla con su gira 'Payaso. El rescate'. Un proyecto interrumpido por la pandemia y que servirá, antes de entrar en el estudio para registrar nuevas canciones en el mes de septiembre, para hacer un repaso a los temas más simbólicos de sus casi 15 años de canciones. «Lo vivo con mucha ilusión. En Las Palmas de Gran Canaria empecé en un sitio pequeño en el barrio de Vegueta. Todavía tengo en casa la camiseta que me regaló Luis Quintana, que era quien lo organizaba y muy colega mío. Hacíamos allí conciertos sin enchufar, en el salón de una casa para unas 30 personas, y ya recuerdo con alegría como el público canario respondía con mucho calor a nuestro rollo. Quizá hay lugares cercanos entre los andaluces y los canarios, por la alegría y la forma de expresarnos. Recuerdo que los chistes entraban bien porque iba a tocar para un público afín desde el principio. Y luego ir volviendo con muchos amigos con los que estamos muy unidos», rememora.

Cantautores en Vegueta fue un núcleo pequeño en el que se concibió una minúscula comunidad de la que participaban figuras todavía activas como el propio Luis Quintana, Víctor Lemes o Ardiel Zaya, responsable de AlGato Producciones y organizador de este concierto junto a Jeito. Al otro lado del teléfono, El Kanka insiste en la magnitud que tiene para él esta doble fecha en Gran Canaria. «Por eso es muy bonito volver ahora y hacerlo para tocar en sitios tan grandes y tan míticos, subir al escenario con toda la banda, y ver como algunos de los que nos seguían desde el principio en aquel salón repiten ahora en el auditorio. Es muy emocionante», subraya.

'Canela en rama' o 'Amor en cuarentena' son algunas de las letras que han sembrado un público fiel al cantautor malagueño. Ya son unos cuentas años desde que cerrara una etapa junto a la banda Doctor Desastre y agarrara su guitarra. Un tiempo al que ahora mira con perspectiva. «Esto nos ha dado a todos bastante tiempo para pensar. Yo habitualmente me paso la mayor parte del año girando y con una vida bastante intensa. Y tras estar meses parados y tener un poco más de tiempo para estar en casa y tener una vida más rutinaria nos ha dado bastante tiempo para reflexionar sobre todo. Sí que se me ha pasado por la cabeza mirar un poco hacia atrás y ver la 'pechá' de años que llevo en los escenarios y dedicándome a esta profesión tan difícil en la que prácticamente hay que ser un loco para hacerlo. Es bonito mirar atrás, lo vivo con alegría».

'Payaso. El rescate' trae a Gran Canaria a un Kanka amplificado. Ya no es aquel muchacho de guitarra desenchufada y voz en alma. Seis músicos y un staff que convierte la compañía en una docena son la base de la escenografía que se pondrá en funcionamiento en el escenario principal del Alfredo Kraus. «Se trata de hacer la gira del año pasado, una revisión por toda mi carrera. Como no estamos presentando ningún disco ni nada lo podemos hacer. Así que vamos a ser bastante fieles a la gira que diseñamos, pero con algún pequeño cambio añadiendo canciones nuevas.

Y será, a su vez, el reencuentro de una pandilla de amigos. «Nosotros nos llevamos muy bien y hay gente con la que llevo tocando 15 años. Son mis amigos, gente con la que he hecho mucha carretera. Fue un palo para todos que nos fueran cancelando los conciertos del año pasado. Llevábamos cinco meses sin tocar juntos y se les ha echado mucho de menos en el escenario. A ellos y a vivir la música encima del escenario con la complejidad y la potencia de todos esos instrumentos. Con el montaje visual que te da el espectáculo completo», comenta.

El Kanka aterriza en el Alfredo Kraus para hacer dos pases el domingo 11 de abril, a las 12.00 y a las 19.00 horas. Las entradas se pueden comprar en la taquilla o en la página web del Auditorio. Una cita con creador incontenible de letras y melodías. «Soy afortunado porque no suelo tener periodos inactivos para componer. Siempre le estoy dando vueltas a las canciones porque lo hago como si fuera un ejercicio que me ayuda a tener activa la cabeza. Lo he colocado en ese campo y es muy raro que yo pase meses sin componer. Lanzamos dos canciones durante el confinamiento y otra los meses posteriores. De hecho, he compuesto para el disco que nos metemos a grabar en septiembre muchas canciones que van a quedarse fuera».

Admirador de la Chirimurga.

El Kanka ha sellado amistades rotundas en sus viajes a GranCanaria. Fruto de ello puede presumir, incluso, de haber recibido la 'primicia' del nacimiento de la Chirimurga. «Teniendo la suerte de ser muy amigo de Víctor Lemes me sabía cositas desde el principio. Él me preguntó incluso cuando le pusieron el nombre. Yo tengo la culpa de la chirimurga. Yo no soy de Cádiz, pero sí que soy un enamorado de ese carnaval. Y cuando me juntaba con Víctor y otros cantautores y nos cantábamos canciones nuestras o de Sabina o de quien fuera yo cantaba pasodobles de carnaval. Y Víctor que es un tío muy inteligente y muy sensible flipaba con las letras. Yo lo enganché al carnaval de Cádiz y creo que en algo puedo considerarme partícipe de esa chirimurga, que te digo que está muy cercana al espíritu de lo que se hace en Cádiz pero manteniendo el acento y la esencia de lo que se hace en Canarias. Me parece una genialidad y me consta que cuando han venido a Cádiz los gaditanos han flipado con ellos».

La relación de El Kanka con el carnaval es tan notable que ha llegado a grabar en sus discos con referentes de la poesía carnavelesca gaditana como Antonio Martínez Ares y su comparsa. «El carnaval es la vanguardia de la reivindicación, más que la canción de autor como se entiende la que hacemos nosotros en estos tiempos. Además muy pegada a la actualidad porque van cambiando de repertorio cada año. Es un foco por encima de movimientos como el del hip hop y el rap incluso en la forma de reivindicación», señala.