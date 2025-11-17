La Justicia declara procedente el despido de Agustín Díaz en la Sociedad de Promoción El Juzgado de lo Social número 2 da la razón a la sociedad municipal

Imagen de archivo del juicio de Agustín Díaz, gerente de la Sociedad de Promoción.

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:21

El Juzgado de lo Social número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha resuelto que el despido de Agustín Díaz como gerente de la Sociedad de Promoción de la capital grancanaria fue procedente.

La vista judicial se celebró el pasado 9 de octubre en la que se abordó la decisión del 28 de mayo de 2024 del despido de Díaz.

El Juzgado hace suyas las tesis defendidas por el abogado de la Sociedad de Promoción José Miguel Llamas Bravo de Laguna, de Aguilar Abogados.