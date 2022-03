Juan Valbuena: «La distancia más corta entre dos personas es una historia bien contada» Casa África exhibe hasta el 27 de mayo las muestras fotográficas 'Ojos que no ven, corazón que no siente' y 'Salitre', que comisaria Sandra Maurac

Colonos españoles en Guinea Ecuatorial y doce migrantes senegaleses que ocupaban un piso-patera en la calle Salitre del madrileño barrio de Lavapiés revelan y escriben en primera persona sus tránsitos vitales en dos muestras que el fotógrafo Juan Valbuena exhibe desde ayer en la sede grancanaria de Casa África.

Se trata de 'Ojos que no ven, corazón que no siente' (2008-2018) y 'Salitre' (2009-2014), que se pueden visitar hasta el 27 de mayo y en las que el fundador de la agencia Nophoto ha querido «contribuir a que algo ocurra», para lo que ha hecho de «catalizador» de las historias que sus protagonistas le han contado generosamente, a las que, con ayuda de la comisaria Sandra Maunac, ha dado formatos didácticos, de periódicos o libros, para que su recepción sea lo más nítida posible.

De su trabajo de diez años en Guinea Ecuatorial, Valbuena ha contado que nació de la necesidad de saber más del país del que procedía su mejor amigo del colegio y también como «una especie de rebelión ante el silencio y la inercia de la llamada materia reservada» que existe en torno a la que fue la única colonia española en el África subsahariana, tal y como recalcó el director general de Casa África, José Segura.

El fotógrafo reivindica en este proyecto la necesidad de frenar «la destrucción de memoria», algo que le han permitido conseguir los colonos españoles en Guinea Ecuatorial con los que trató -muchos de ellos ya fallecidos-, ya que conservaban fotografías y podían contar cómo había sido su vida en el país durante esa época.

Valbuena pudo conocer a través de los protagonistas de habla española de 'Ojos que no ven, corazón que no siente' (2008-2018) la «relación de amor-odio no compartido» que, a su juicio, hay entre España y Guinea Ecuatorial.

«Ellos saben todo de nosotros. Hay una especie de referencia sobre la madre patria y, a la vez, tienen cierto resquemor porque no se han visto defendidos pero también cierta admiración. Es una relación completamente asimétrica», dijo el fotógrafo, quien destacó que, aunque en Guinea Ecuatorial el español «es el idioma común, de la televisión, de la educación, de la publicidad en las calles y del Gobierno, las nuevas generaciones están adoptando el 'pichi', el inglés del África Occidental, como nuevo idioma de intercambio».

Mientras afrontaba el proyecto sobre Guinea Ecuatorial, y con el mismo ánimo de ser un mero «intermediario», Valbuena propuso en Madrid a doce hombres senegaleses que ocupaban en 2009 un piso-patera de 50 metros cuadrados en la calle Salitre, donde vivían tras haber recalado en Canarias, en plena crisis de los cayucos, procedentes, en su mayoría, del pueblo costero de Kayar, que contaran su historia en un libro de 16 páginas con ayuda de dibujos, palabras, fotografías, y documentos.

Una invitación que ninguno rechazó y que, según el autor de 'Salitre', que dedicó cinco años a darle forma, «ha cambiado la vida de mucha gente y sigue vigente porque, aunque Ababacar, Alioune, Bamba, Daouda, Djibril, Ibrahima G., Ibrahima N., Momar, Modou, Lamine y Thiam ya no viven juntos en esa casa ni en esa situación, sigue habiendo gente» que pasa por sus mismas circunstancias «en nuestros barrios».

Dar a cada uno de estos hombres un espacio que no tenía y personalizar su historia a través de un libro que cuelga de sus respectivos retratos, con los que se pretende conectar con el espectador, que los puede leer como si fuera un cuento, es otro de los fines de 'Salitre', explicó Valbuena, quien defiende que «la distancia más corta entre dos personas es una historia bien contada».

En esta ocasión, en lugar de hacer él las fotografías que conforman esta muestra, Valbuena prefirió que los habitantes de aquel piso-patera hicieran uso de las imágenes que guardaban para dar a conocer sus historias en las 16 páginas de sus libros, «que ocuparon como quisieron: con textos, fotos o dibujos».

«Hay gente que cuenta la situación de dificultad que vivió» en los años más duros de la anterior crisis financiera y rememoran cómo fue su «decepción con Europa y cómo empezaron a recomendar a sus familiares que no vengan», «otros evaden esa cuestión y prefieren hablar de lo personal», de forma que en este proyecto «no editado y en el que cada uno se ha autorrepresentado como ha querido», se ha logrado reconstruir «doce historias diferentes de doce personas completamente diferentes».