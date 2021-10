Un 'Don Juan Tenorio' con una perspectiva «femenina» recorre Vegueta el fin de semana

El popularísimo «No es cierto ángel de amor...» del 'Don Juan Tenorio' de José Zorrilla volverá a sonar este sábado y el domingo, a partir de las 21.00 horas, en la tradicional versión al aire libre y en varios enclaves urbanos del barrio de Vegueta de la capital grancanaria.

Esta producción de la grancanaria Dania Dévora con el respaldo del Ayuntamiento cuenta con Tamzin Townsend en la dirección, como ya sucedió en 2008. En esta ocasión, avanza que los espectadores se toparán con algunos matices novedosos, propios de los nuevos tiempos.

«Será diferente al que ya dirigí hace años. Obviamente, la obra es la misma, pero los años pasan. Este 'Don Juan' es de 2021. Cada actor lleva una cosa diferente a los ensayos y contar con un reparto distinto ya implica cambios. Este año he querido incluir un cambio con un nuevo matiz en el punto de vista de las mujeres. El ojo de la mujer es omnipresente en la obra. Estamos en un momento muy crítico y complicado y no podemos representar al cien por cien un 'Don Juan' sin mirar un poco hacia lo que siente la mujer. No se trata de la visión de una mujer solo, sino en general. Es una visión femenina», avanza sin desvelar mayores detalles.

La directora reconoció estar «encantadísima» con el proyecto, por disponer de un reparto de actores «maravilloso» y por representar este clásico de la escena española en unos enclaves urbanos que no son un problema para el desarrollo del texto, sino que «le aportan más cosas».

Fran Perea como Don Juan y Nuria López como Doña Inés encabezan un reparto en el que figuran intérpretes peninsulares y canarios como Blanca Rodríguez, Mari Carmen Sánchez, Carmelo Alcántara, Fernando Navas o Ciro Miró, entre otros.

Fran Perea apunta que dar vida a este personaje tan icónico como controvertido «es un reto muy bonito» y que en esta versión que dirige Tamzin Townsend cobra vida de una forma «muy física y terrenal».

«Lo he hecho varias veces en distintos momentos de mi vida y eso me ha hecho verlo con distintos ojos. Es un personaje que está muy arraigado en nuestra cultura y existe un prejuicio muy fuerte hacia cómo es y por eso hay que dibujarlo de nuevo. Es un tipo que representa unos valores que han sido los de nuestra sociedad y ahora estamos para saber que podemos ser mejores. Lo que me gusta de los clásicos es que no te dicen cómo te tienes que comportar, pero sí cómo nos hemos comportado y que saquemos nuestras propias conclusiones y podamos evolucionar», explica el actor.

Reconoce que este montaje en Vegueta trasciende de lo que «es el teatro» y se acerca más a lo que suele denominarse como un «acontecimiento». «Implica más adrenalina de la habitual por llegar a la escena siguiente y que no pase nada por el camino. Hay más cosas en juego de las que habitualmente sí puedes controlar en el teatro», señala.

Nuria López, por su parte, asegura que todo lo que tenía que saber para dar vida a Doña Inés se encuentra en el propio texto de Zorrilla. «Este tipo de textos son tan buenos que todo está ahí. Te lleva a la emoción del personaje y lo que sucede en todas las escenas. Con los compañeros hemos tenido un mes intensivo de trabajo y ha ido solo. El elenco hemos encajado muy bien desde el principio», asegura.

Reconoce que se siente «identificada» con su personaje, de 17 años de edad, «porque lo que le ocurre nos pasa un poco a todas». «Yo y casi todas hemos sido burladas por un 'Don Juan'. Es volver a cuando era más niña, a ese primer amor, ese fuego... Doña Inés lo vive en dos noches, en la primera pasa todo, el enamoramiento y la pasión, y en la segunda es cuando vuelve de la sombra», comenta la joven actriz.

El desarrollo

La función se seguirá siempre desde una butaca asignada, independientemente de la opción que el espectador haya escogido en su reserva en la página de 'Lpacultura'. La hora de comienzo los dos días es la misma en los cuatro enclaves, que tienen distinto aforo, por lo que en cada uno se han instalado pantallas para seguir todo el montaje.

La obra arranca en la plaza de Santo Domingo y sigue, por este orden, por la del Pilar Nuevo, San Agustín y Santa Ana.