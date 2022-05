Juan Mayorga propone dos «viajes transformadores» en el Teatro Cuyás

El universo creativo del dramaturgo madrileño Juan Mayorga se adueña del Teatro Cuyás de la capital grancanaria, los dos próximos fines de semana. Primero con el estreno absoluto en España de su obra 'El jardín quemado', que escribió a comienzos de los años noventa del pasado siglo XX, y después con la gira nacional de una de sus más recientes apuestas, 'El Golem'.

«Me parece muy bonito que en tan poco tiempo el público del Cuyás vea estas dos obras. Cuando se presenta material, siempre se corre el riesgo de que se piense que se escribe en todo momento la misma obra. Probablemente, ambas piezas tengan un aire de familia, porque sí que aparecen en ambas asuntos o elementos argumentales y poéticos comunes», reconoce el académico de la Lengua.

«Estoy especulando un poco, porque no me había planteado hasta ahora qué pensará el espectador que vea las dos. En las dos obras hay sendos viajes. Benet viaja 'En el jardín quemado' para entender y ese viaje lo transformará. Felicia, en 'El Golem, también hace un viaje transformador. En los dos casos es importante la pregunta por la libertad, cuáles son sendos espacios de libertad. También son importantes en las dos obras las palabras. En 'El Golem' las palabras son transformadoras y, en parte, en 'El jardín...' también lo son», avanza Mayorga por teléfono.

Los días 13 y 14, la primera

La primera cita con el dramaturgo contemporáneo en activo más laureado de España se llevará a cabo el próximo viernes y sábado, días 13 y 14 de mayo, siempre a las 19.30 horas, con la puesta de largo de 'El jardín quemado', a cargo de la compañía grancanaria 2RC y la dirección del también isleño Rafael Rodríguez.

«Es especialmente importante para mí, porque pocas piezas he deseado tanto ver en escena como 'El jardín quemado'. Al fin y al cabo, la escribí en su primera versión hace casi 30 años. Pudo estrenarse en 1997, porque estuvo programada en el Centro Dramático Nacional, pero finalmente no se representó. Solo he asistido hasta ahora a lecturas dramatizadas y a una puesta en escena en italiano», reconoce.

Juan Mayorga explica las causas que considera que han provocado el ostracismo vivido por este texto. « Su producción no es fácil. Exige un elenco amplio y algunos actores de cierta edad. Que Rafael Rodríguez, en coproducción con el Teatro Cuyás, haya sido capaz de superar esas dificultades materiales hace aún más valioso el empeño. Además, el asunto que aborda puede que sea incómodo para algunas sensibilidades o miradas. Es cierto que la obra estaba prevista para la primavera del María Guerrero, pero hubo un cambio de Gobierno que llevó a una nueva dirección al frente de ese teatro y se decidió retirarla», desvela.

Juan Mayorga (a la izquierda) y Alfredo Sanzol (en el lateral derecho), con el trío protagonista de 'El Golem'. / Luz Soria

El punto de partida

Para entender esa lectura política que llevó a la cancelación del estreno madrileño, conviene atender al origen de esta ficción mayorguiana.

«Un tiempo antes de escribirla, a principios de los años 90, leí una noticia en un periódico que me causó una honda impresión. En una calle de una isla se encontraron, por puro desdén y abandono, los archivos de un manicomio. Eso ya es sorprendente, pero lo que me llamó más la atención fue la observación del periódico sobre el hecho de que durante la Guerra Civil se registró un número anormalmente alto de ingresos. Entonces, me hice una pregunta que atraviesa esta obra: ¿por qué se mete a una persona en un manicomio durante una guerra civil? ¿Para salvarla o para castigarla? Porque no estar enfermo y que te ingresen en un lugar así es terrible. A partir de ahí creé esta ficción, con personajes como el director de un clínica psiquiátrica, un señor mayor que al final de su carrera recibe a un joven discípulo. Con los internos comparte aquel tiempo de guerra. El joven, por su parte, quiere saber qué ocurrió y demostrar que lo que él piensa sucedió. Lo que se le revela es más complejo e inasible a lo que había anticipado».

Miguel Ángel Maciel da vida al doctor Garay, mientras que la actriz Nuhr Jojo es el aprendiz Benet. El resto del elenco de esta propuesta de 2RC Teatro se completa con: Ángel Cabrera (don Oswaldo), Sergio Placeres (Pepe), José Trujillo (Máximo Cal), Pepe Bautista (hombre-estatua), Rafa Sánchez (Calatrava) y Borja Texeira (Néstor).

Un hogar maravilloso

Se trata de la segunda ocasión en la que esta compañía dirigida por Rafael Rodríguez estrena un texto inédito de Mayorga, tras 'Siete hombres buenos'. «Rafa y su compañía se han convertido en un hogar para mí. En un maravilloso hogar, no en una caverna, donde dan hospitalidad a mi imaginación y la completan con la suya. 'Siete hombres buenos' siento que es un espectáculo excelente que aún está vivo y que ojalá pueda verse en más plazas Canarias y del Estado. Espero que haya más encuentros de mi escritura con esta compañía», subraya.

La rabia de la pandemia

Juan Mayorga llevaba tiempo con la escritura de 'El Golem' y la pandemia acabó impulsando el texto final. « La primera versión es de 2015. Hay momentos en los que piensas que un texto puede tener un cierto valor y envergadura para ser comunicado, pero eso no exime al escritor de continuar trabajando en él. Durante la pandemia, percibí una angustia y una sensación de injusticia y rabia en las calles. Las personas se sentían abandonadas y pensé que si alguien encontraba unas palabras para hacerse cargo de esa angustia, tendría un gran poder. Un poder que, como siempre, contaría con un doble signo. Aquella persona que sea capaz de expresar lo que la gente, de forma más o menos vaga o borrosa está intuyendo, tendrá un enorme poder. Bajo esa atmósfera escribí esta versión», que se representará en el Teatro Cuyás los días 21 y 22 de mayo, a las 19.30 horas.

En concreto, 'El Golem' parte de un colapso de la sanidad pública. Ismael, que sufre una enfermedad rara, está a punto de tener que abandonar el hospital donde le tratan. Pero en ese momento, Felicia, su esposa, recibe de Salinas, una empleada del hospital, la propuesta de que su marido conservará su cama si ella es capaz de memorizar un texto. «No estoy de acuerdo muchas veces con lo que dicen mis personajes. Pero coincido con una cosa que dice Salinas: somos cuerpos ocupados por palabras», apunta Mayorga.