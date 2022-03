La joven Meryem El Mehdati salta con 'Supersaurio' desde Gran Canaria a Blackie Books

«A mí nadie me preguntó si quería nacer. Si alguien me hubiese preguntado, habría dicho que no. Muchas gracias, es usted muy amable y su propuesta suena interesante, pero no. Silenciar, bloquear, 'swipe left'. Vivir es complicado. Uno tiene que ser cuidadoso, somos criaturas muy frágiles. Un día cabes en el brazo de tu padre, al siguiente tienes veinticinco años y lloras en silencio en la última fila de la guagua, esa en la que solo se sientan los guiris o los machanguitos populares del instituto, porque es el quinto proceso de selección que pasas para

unas prácticas en empresa». Así arranca 'Supersaurio', primer libro de la joven Meryem El Mehdati El Alami, escritora nacida en Marruecos y que desde que era un bebé reside en Gran Canaria.

El volumen es una de las últimas novedades del sello nacional Blackie Books. «Cuando tenía un mes de edad puso un pie en Puerto Rico, Mogán (Gran Canaria). 'Supersaurio' es su primer libro. No ha escrito en ninguna revista ni en ningún sitio a excepción de http://fanfiction.net y la antología 'El Gran Libro de Satán', donde publicó el relato '05.30 AM'. En la actualidad lleva una vida tranquila en Las Palmas de Gran Canaria. Eso es lo que más busca: la tranquilidad. Le gustan el café de especialidad, sacarse selfies, el agua con gas, Karim Benzema y Zinedine Zidane», apunta la editorial sobre la autora emergente.

Sobre este libro de 328 páginas, Blackie Books avanza lo siguiente: «El debut literario de una autora con una voz única que enhebra humor y melancolía con la precisión de una criatura prehistórica que acaba de probar la sangre humana por primera vez».

También da a conocer este pasaje de 'Supersaurio': «Crecer aquí es que la guagua se te vaya en la puta cara y se te venga el mundo abajo porque esto no es Madrid, donde el metro pasa cada cinco minutos. Aquí la 91 pasa una vez cada hora si tienes suerte. El trayecto desde Las Palmas (de Gran Canaria) a Puerto Rico (de Gran Canaria) son 73 kilómetros de ida y otros 73 kilómetros de vuelta que te toca comerte todos los días de lunes a viernes. C. Tangana llora en la limo, tú en los asientos delanteros de la guagua un viernes por la tarde».