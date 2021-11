José María Cámara, descubridor de Mecano, muere a los 73 años

La muerte de José María Cámara, una de las figuras más relevantes del panorama musical español en las últimas décadas, apesadumbró este miércoles al mundo la música. Descubridor de Mecano, Cámara trabajó también con vocalistas y grupos de la talla Joaquín Sabina, Isabel Pantoja o Radio Futura. Presidente, en su día, de las discográficas Sony, BMG, Ariola y RCA, en los últimos años optó por la producción de musicales encadenado éxitos frente de su empresa SOM Produce.

Cámara falleció a los 73 años, víctima de un cáncer contra el que batallaba desde hacía meses. Nacido en Madrid el 17 de octubre de 1947, llegó accidentalmente al mundo la música en 1970. Aterrizó entonces en CBS y doce años después era su director general. Pasó luego por BMG-Ariola y Sony Music, donde ocupó cargos de responsabilidad internacional y participó en las fusiones de ambas compañías.

A lo largo de cuatro décadas fichó a figuras tan dispares como Mecano -«el grupo español más importante de la historia», decía- o El Fary. Y trabajó con Camilo Sesto, Joaquín Sabina, Isabel Pantoja, Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel Antonio Flores, Luis Eduardo Aute, Estopa, Julio Iglesias, Manolo García, María Dolores Pradera, Niña Pastori, La Oreja de Van Gogh, Pasión Vega, Pereza, Radio Futura o Rosario entre muchos otros muchos.

Con un infalible olfato para el talento, supo cambiar al compás de los tiempos y a partir de los noventa impulsó las carreras de grupos como Los Planetas, El Canto del Loco o Estopa. Contribuyó además al éxito global de temas como la 'Macarena', de Los del Río, o el 'Aserejé', de Las Ketchup.

Retirado de BMG-Sony Music en 2007, Cámara trasladó su sabiduría, sus muchas capacidades y su tino a la producción de musicales, anticipándose de nuevo a una tendencia y encadenando éxitos como 'Billy Elliot o los más recientes 'Cabaret' y 'West Side Story'. Creó las productoras Drive y SOM Produce (Anagrama del primer título que produjo, 'Sonrisas y lágrimas', 'Sound of Music' en inglés) y levantó proyectos como 'Hoy no me puedo levantar', 'Enamorados anónimos', 'Más de cien mentiras', 'Avenue Q', 'Cabaret' o 'Priscilla'. También nos llegará de su mano en octubre 'Grease', su último proyecto, que ha comenzado ya los de ensayos.

Cámara supo adaptarse a los avances tecnológicos y anticiparse a los cambios en sector. «Mañana tendremos el disco compacto; entonces la industria de la música grabada sufrirá un proceso parecido al de la industria del cine en relación a la televisión, pasando a vender derechos de reproducción en lugar de discos», anticipaba en una entrevista en 1982. En otra del año 2000, vaticinaba la importancia que internet tendría en las industria musical a través de 'streaming'.

«Puedo acreditar, sin lugar a dudas, que su pérdida es irreparable, pero también que su huella imperecedera en la música fue una sacudida innovadora que cambió la industria. Adiós amigo querido», escribía en su cuenta de Twitter Teddy Bautista, expresidente de la Sociedad General de Autores y miembro en su día del grupo Los Canarios.