Jorge Coll: «El eccehomo de Caravaggio superaría de largo los 100 millones en el mercado internacional»

«La voluntad de su nuevo dueño y de sus antiguos propietarios es que el 'Ecce Homo' de Caravaggio se exponga permanentemente al público. Este deseo ha sido determinante para el cierre de la operación». Así lo explicó este martes un más que satisfecho Jorge Coll, máximo responsable de Colnaghi, la galería que tuteló, ha restaurado y vendido el cuadro del mago del claroscuro por unos 36 millones de euros.

Ni confirmó ni desmintió Coll que el comprador fuera un coleccionista británico residente en España ni la cifra pagada por el lienzo, que será casi una ganga a tenor de la estratosférica cotización de Caravaggio. Sí reconoció que de haber salido al mercado internacional, el precio de la obra declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y por tanto inexportable «estaría muy por encima de los 100 millones de euros». «Estoy seguro que superaría de largo esa cifra», insistió Coll destacando la calidad de la pintura y recordando que en todo el mundo hay apenas 60 obras de Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610).

El cuadro tuvo «muchos novios». «Si hubo otras ofertas, pero no se negoció con nadie más», aseguró Coll reiterando que para cerrar la operación tras el verano de 2023 fue crucial la voluntad de que se exponga «siempre» en público y no solo en colecciones estatales. Se podrá ver en el Prado, en una instalación individual especial, desde el 28 de mayo hasta octubre de 2024. Pero parece más que seguro que «se buscarán otras fórmulas para que sea disfrutado por el público». Coll espera así que «en un futuro no muy lejano haya noticias importantes» sobre la exhibición permanente del cuadro.

Filántropo generoso

Su compromiso de confidencialidad le impide dar detalles del nuevo propietario, pero aseguró que el comprador «es un filántropo muy generoso» y que «su idea es que el cuadro esté en las colecciones públicas o abiertas al público, de momento en forma de préstamo». «El cuadro no acabará en casa del comprador. No quiere que se centre la atención sobre él», dijo Coll. También la familia vendedora, los herederos del político liberal Evaristo Pérez de Castro, puso sobre el tapete su deseo de que el cuadro se compartiera. «Dimos con una solución que cierra el círculo, satisfactoria para todas las partes; la mejor opción es que vaya al Prado, es fantástico», se felicitó Coll hablando de «misión cumplida».

Confirmó que la tela se restauró en la propia galería donde el cuadro ha permanecido custodiado desde su sorprendente aparición. También que el Gobierno, el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid estuvieron en todo momento informados de la marcha de la operación, pero que en ningún momento el Estado ejerció el derecho de retracto que le habría permitido adquirir la tela por el mismo precio que ofertaba el comprador. Tampoco ofertó la Real Academia de Bellas artes de San Fernando, de dónde salió el cuadro.

El hallazgo de la tela 'durmiente', que en marzo de 2021 estuvo a punto de subastarse en la sala Ansorena por 1.500 euros, fue un verdadero milagro. «Quizá haya otros y nos vuelvan a llamar. Nada es imposible. Puede que tengamos más durmientes -'sleepers' se llama a estos cuadros en el gremio-, pero no es nuestro modelo de negocio», aseguró Coll, que deberá repartir su jugosa comisión con sus socios, los también marchantes Filippo Benappi (Benappi Fine Art) y Andrea Lullo (Lullo Pampoulides). Destacó que no hubo «en ningún momento» dudas sobre la atribución a Caravaggio y que «el consenso fue total desde el inicio».

En la restauración, a cargo de un equipo liderado por el reputado experto italiano Andrea Cipriani, el cuadro se ha reentelado, estucado y limpiado. Se liberó de al menos dos capas de barnices oxidados y se han realizado algunos retoques. «Estaba en buen estado si tenemos en cuenta los 400 años que han pasado desde que se pintó y todos los avatares que ha sufrido. Digamos que la restauración ha sido agradecida y ha recuperado las medidas originales del cuadro», resumió Coll. Junto a Cipriani trabajaron especialistas como Claudio Falcucci y Carlo Giantomassi, otro genial restaurador que participó en los trabajos de los frescos de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina.

Admite el feliz galerista que la restauración se podría haber realizado en el Museo del Prado «que cuenta con uno de los mejores talleres del mundo», pero precisó que «hubo muchas propuestas y la familia vendedora decidió entre todas, que eran muy buenas».

El cuadro, que apareció sin marco en la subasta de Ansorena, se presentará en el Prado con uno de época, semejante al que se describía como original en los inventarios en en los que se reseña la pieza.Coincidiendo con la presentación del cuadro en el Prado se publicará 'Caravaggio: El Ecce Homo desvelado', con ensayos de Christiansen, Papi, Porzio y Terzaghi que detallan las peculiaridades de la pieza incorporada al catálogo de Caravaggio.