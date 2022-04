Ari Jiménez: «Creo en la buena salud de la canción de autor en España»

Ari Jiménez (Las Palmas de Gran Canaria, 1986) tenía 4 años cuando se 'chivó' del regalo sorpresa que le iba a hacer su padre a su madre: una guitarra. Sin embargo, ese primer contacto, a pesar de providencial, fue efímero. No fue hasta los 16 cuando volvió a tener entre sus manos aquel trozo de madera y, de forma autodidacta, comenzó a componer sus primeras canciones. En 2007 por fin pudo poner el pie en la capital y su guitarra conoció el emblemático Café Libertad 8, la Meca de todo cantautor hispano que se precie.

Desde entonces, ha girado por media España y ha compartido escenario con artistas como Rozalén, Marwán, Javier Ruibal, Javier Álvarez, María Peláe, Funambulista, Andrés Molina, Antonio Martínez Ares, El Kanka... Ahora vuelve a casa y, mientras prepara su próximo trabajo discográfico, desembarca en la Casa-Museo León y Castillo de Telde para actuar en la segunda jornada el tradicional ciclo 'Patios En (Cantados)', conciertos en formato íntimo. El artista, que también dirige el ciclo, actúa en solitario, sólo acompañado de su inseparable guitarra. La cita es este viernes, a las 20.00 horas.

Guitarra y voz

El objetivo es volver a una propuesta guitarra-voz, «tal y como nacen las canciones». «Haremos un r ecorrido musical por estos 16 años de escenarios», explica el artista, que actualmente sigue trabajando en su nuevo proyecto discográfico.

¿Hay que desear larga vida a la canción de autor o está lejos del esplendor de los 90 del pasado siglo? «Diría que estamos en el camino correcto», responde Ari, «y lo demuestra el hecho de que todos esos compañeros que mencionas están actualmente sonando muchísimo. Siempre ha habido esplendor en la canción de autor y grandes autores y autoras», asegura. «Creo en el buen estado de la música de autor en España y me alegra que su visibilidad en radio y televisión sea ahora mayor».

Un lugar con duende

«Con 20 años tuve la oportunidad de subir por primera vez a uno de esos escenarios que tiene duende. Ya habían pasado y seguían pasando por sus tablas grandes referencias musicales para mí: Jorge Drexler, Pedro Guerra... y compartir espacio me pareció lo más emocionante sin duda a esa edad», explica Jiménez, quien añade que «dedicarme a la música fue algo que vino solo, que no buscaba, disfruto haciendo canciones. Ahora es imposible verme sin ella», asegura sin titubeos.

«El nacimiento de cada canción va variando dependiendo de la circunstancia en la que me encuentre», trata de explicar.

«No tengo una prioridad a la hora de componer, en mi caso, las cosas vienen según la necesidad del momento. En muchas ocasiones tengo muy claro a qué escribir y priorizo la letra, en otros me apoyo en la guitarra para que las musas me pillen trabajando y surja la letra. El orden de los factores no altera el producto», avanza.

Indagar

La misma imprecisión y libertad artística se percibe cuando se trata de indagar en sus principales temas de inspiración. «Hablo de la vida y todo lo que engloba, busco remover a través del amor, el desamor...».

Donde no hay demasiada sorpresa, pero sí ambigüedad, es en la indagación sobre los imprescindibles en la 'playlist' de Ari Jiménez. «Jorge Drexler, Fito Páez, Leiva, Alex Ferreira, Djavan, Coque Malla, Kevin Johansen, ChetFaker o Jungle». Revisar su discoteca es hacer un recorrido por la canción de autor de los últimos 30 años, tanto a nivel internacional, como patrio, con incursiones en la música electrónica, como excepciones más alternativas.

Después de recorrer miles de kilómetros, con su guitarra a cuestas por la piel de toro durante más de diez años, ¿qué tiene ahora Ari Jiménez entre manos? ¿Cuáles son sus próximos proyectos? «Ahora mismo me encuentro de lleno en la implementación en los directos del formato trío (guitarra acústica, guitarra eléctrica y drum pad). Ya hemos tenido la oportunidad de presentarlo en la Sala Insular de Teatro, en enero, y en el Palacete Rodríguez Quegles, en marzo». Jiménez da un paso adelante, por encima del formato guitarra-voz de su alma de cantautor, para dar un salto al mundo de la música electrónica. «Es un proyecto que me tiene muy ilusionado».