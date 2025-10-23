Jazmín Beirak: «La cultura es de los sectores con una mayor desigualdad social» La directora de Derechos Culturales del Ministerio presenta en la capital grancanaria las claves del plan diseñado para el sector hasta el 2030

El concejal Pedro Quevedo y la directora de Derechos Culturales del Ministerio, Jazmin Beirak, este jueves, en el Castillo de Mata.

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de octubre 2025, 23:13 | Actualizado 23:39h. Comenta Compartir

La cultura debería ser para todos pero son unos pocos los que la disfrutan. Así lo aseguró en la mañana de este jueves la directora de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura, Jazmín Beirak Ulanosky, durante la presentación en la capital grancanaria del plan que su departamento ha puesto en marcha para revertir esta realidad desde hoy y hasta el 2030.

Jazmín Beirak aseguró en el Castillo de Mata que desde esta Dirección General en el Ministerio se ha puesto en marcha una especie de guía o plan estratégico con unas herramientas concretas y con una ficha presupuestaria de 82 millones de euros hasta el 2030 para que «la cultura sea un derecho» efectivo para toda la ciudadanía en España.

Apuntó que ya en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 se especificaba que la cultura debía ser un derecho, con una participación importante de la ciudadanía «en la vida cultural desde un punto de vista activo y no pasivo».

Para alcanzar este objetivo, según Beirak Ulanosky, resulta fundamental trabajar en favor de la «equidad», ya que la «cultura es de los sectores con una mayor desigualdad social y generalmente se distribuyen los recursos culturales entre los que tienen un mayor poder adquisitivo». Y es que, subrayó, «las mayorías sociales está excluidas de la cultura» dentro de un sector «pluriétnico y plurilingüístico» en el que se tiene que fomentar la integración y no la diferencia.

En esta Dirección General del Ministerio de Cultura se apuesta por fortalecer la «transversalidad» de un sector que mantiene una relación estrecha con realidades en apariencia tan distantes y dispares como «la salud mental de la población o la lucha contra el cambio climático», entre otras.

146 medidas

El plan diseñado tiene claro que hay que «repensar el rol de las instituciones públicas» culturales, para que en vez de proveer a la sociedad de actividades se focalicen en fortalecer «lo que está fuera» de la propia Administración, porque es ahí «donde más viva está la cultura».

La hoja de ruta marcada desde el Ministerio cuenta con un total de 146 medidas, de las que un centenar está previsto que se desarrollen durante lo que resta de legislatura. Las restantes se espera desarrollarlas durante los próximos cuatro años.

Jazmín Beirak apuntó que el nuevo plan se ha diseñado tras un «proceso participativo» abierto al sector cultural y a la ciudadanía, realizado durante «nueve meses y con 13 ejes de trabajo». Puso como ejemplo que se abrió una plataforma para las aportaciones de la población en la que se recibió un millar de sugerencias y propuestas.

La directora de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura aclaró que el plan tiene cinco objetivos principales.

El primero consiste en «democratizar» la cultura, para lo que se buscará fomentar la participación ciudadana y fortalecer los lazos con el sector educativo.

También se busca, para adaptarse a los «retos contemporáneos», que la cultura sea cada vez «más transversal» con unas conexiones efectivas con otros sectores sociales.

Se considera capital que se «fortalezca el tejido cultural», para lo que resulta imprescindible reconocer los derechos laborales y sociales de los profesionales. Entre las medidas que se incluyen en este terreno figura que de una vez por todas se diseñe y entre en vigor el Estatuto del Artista.

A nivel ministerial, dijo Jazmín Beirak, se trabaja para «consolidar» en sus proyectos la defensa de los derechos culturales y la adaptación interna a los mismos. Reconoció en su intervención en una sala del Castillo de Mata repleta de asistentes que la Ley de Contratación del Sector Público es un gran obstáculo para la cultura, ya que en el diseño de la misma no intervino nadie que estuviese al tanto de las peculiaridades del mismo.