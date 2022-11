Irene Cara, cantante de 'Fama' y 'Flashdance', muere a los 63 años

La cantante, bailarina y actriz Irene Cara, conocida por su participación en 'Fama' y 'Flashdance' y por temas como 'What a Feeling', murió en la madrugada del sábado a los 63 años, según confirmó su agente Judith A. Moose. Ganadora de un Oscar y un Grammy a la mejor canción original por el pegadizo tema de la película 'Flashdance', Cara falleció en su casa de Florida por causas que no han sido reveladas y «que se darán a conocer cuando haya información disponible», según aseguró su agente.

De origen portorriqueño, la también compositora y productora, había nacido en Nueva York el 18 de marzo de 1959. De talento precoz, a los tres años, ya había sido finalista del certamen 'Pequeña Miss América'. Formada en música, danza e interpretación, con ocho años ya había lanzado un álbum con canciones en español. Sus primeras apariciones en el escenario y la tele datan de la década de los 70 e incluyen participaciones en los programas de Ed Sullivan y Johnny Carson.

En el cine debutó en la adolescencia. La cinta musical 'Sparkle' fue su primer gran título, superado en popularidad por la serie 'Raíces'. Pero alcanzó el éxito con los temas principales de las películas 'Fama', dirigida por Alan Parker y en la que Cara interpretaba el personaje de Coco, y 'Flashdance', protagonizada por Jennifer Beals. Las canciones 'Fame' y 'Out Here on My Own' fueron dos himnos musicales de la década de los 80 y por los el que Cara obtuvo el reconocimiento con un Grammy.

Con 'Flashdance' el éxito, al que también contribuyeron los inolvidables bailes de Jennifer Beals, fue todavía mayor. Escribió la letra de 'What a Feeling' en un coche al lado del productor Keith Forsey camino del estudio donde la iban a grabar. Nominada a cuatro Oscar ganó el de la mejor canción original, además de un Globo de Oro y un People's Choice Award.

Continuó con su carrera como actriz y cantante en películas como 'DC Cab' y 'Ciudad muy caliente', con Clint Eastwood, sin abandonar nunca la televisión, el teatro y los musicales. Ninguno de sus proyectos superó sus dos grandes éxitos. Fundó en 1991 el grupo musical Hot Caramel e hizo alguna gira por Europa de escasa repercusión.

«Su legado vivirá para siempre a través de su música y sus películas», dijo su agente que pidió «privacidad» en nombre de la familia de Cara mientras dure su duelo. «Era un alma bellamente dotada cuyo legado vivirá para siempre a través de su música y sus películas», aseguró su agente.