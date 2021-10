«Me interesa la relación opaca que tenemos con la cultura aborigen relacionada con el proceso colonial»

«El arte no tiene que dar ningún tipo de respuesta»

La intención de Rafael Arocha es plantear hipótesis porque no se siente en el lugar ni con la capacidad para plantear ninguna respuesta, sino generar un gesto. «El arte no tiene que dar ningún tipo de respuesta, yo no me siento en posición de poder hacerlo, pero sí de invitar, de incitar a explorar y a crear un vínculo», explica.

Tras 20 años de trayectoria profesional en el campo de la fotografía se encuentra en un momento en el que «más que la imagen en sí, lo que me motiva y me interesa es hacer un uso de esa imagen».

El fotógrafo asegura que en Gran Canaria la iconografía fundamental de lo aborigen son las pintaderas y que sobre ellas hay muchas hipótesis, pero ninguna certidumbre. «No busco certidumbres porque hay que convivir con incertidumbres. Y en Canarias todas estas hipótesis que se lanzan posiblemente muchas de ellas no se vayan a poder certificar, aunque sí se puede especular. Pero también es una manera de crear un vínculo, y la creencia y la identidad es un hecho muy frágil y un acto de fe. Y no pasa nada, no tengo ningún afán folclórico ni nacionalista en torno a esto, sino en valorar y en poner énfasis en que tus creencias tienen que ver con crear ese puente y creer lo que consideres porque muchas veces los propios científicos no van a poder certificar todo ese simbolismo y ese significado», concluye.

'Hipótesis. Ser forma' se trata de una producción conjunta entre los dos recintos que puede visitarse hasta el 26 de septiembre de manera gratuita en la Casa-Museo León y Castillo, de martes a domingo, de 10.00 a 19.00 horas. En La Fortaleza estará abierta de martes a domingos, de 10:00 a 17:00 horas, y se accede abonando la entrada general de 4 euros.