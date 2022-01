Inés Martín Rodrigo gana el Nadal con una novela de memoria familiar

Inés Martín Rodrigo (Madrid, 39 años) cumplió ayer un sueño. Se convirtió en la ganadora del Premio Nadal de novela, que falló su 78 edición y que por segundo año consecutivo no pudo celebrar la tradicional y multitudinaria velada literaria debido a una pandemia que no da tregua. La periodista y escritora se lo adjudicó con 'Las formas del querer', su segunda novela, armada en torno a la memoria familiar de Noray, la protagonista, y en la que indaga en todas las formulaciones y posibilidades del amor.

«Hay tantas formas de querer como seres humanos», explicaba con emoción la ganadora, periodista cultural y flamante dueña «del premio más bonito» con el que soñaba, dotado con 18.000 euros y decano de los galardones literarios en España. Martín Rodrigo, que trabaja en la sección de Cultura del diario ABC de Vocento, toma el relevo de Najat el Hachmi, ganadora en 2021 con 'El lunes nos querrán', y de Ana Merino, que se impuso en 2020 con 'El mapa de los afectos'. Es la tercera ganadora consecutiva del preciado galardón, un termómetro fiel de nuestra literatura desde que en1944 lo ganara Carmen Laforet con 'Nada'.

La novela ganadora reflexiona sobre el amor escarbado en una historia familiar. Tras la muerte de sus abuelos, Noray se encierra y escribe el libro que tenía pendiente y que la aterrorizaba, jugando con los recuerdos familiares a lo largo de toda una vida. «Creo en el poder reparador y terapéutico de la literatura», señalaba la ganadora, quien reconocía que para ella ha sido tan balsámico escribir esta novela como para su protagonista. «Lo que no se nombra no existe y yo, como Noray, con su novela he buscado alivio y luz», admitía.

Martín Rodrigo había publicado antes 'Azules son las horas' (Espasa, 2016), en que novelaba la vida de Sofía Casanova, la primera corresponsal de guerra española. Ahora da un golpe de timón y habla de una joven que se ancla a la tierra y a la palabra como esos norays a los que se aferran los barcos y los buques en los puertos. «Ella, como yo, encuentra el consuelo de las palabras en la dura historia de su familia y su abuela Carmen», avanza de un relato que transcurre desde la Guerra Civil al siglo XXI y que estará en las librerías el próximo 2 de febrero.

Dos años con el libro

La protagonista acabará descubriendo que «la mejor manera de amar es ser fiel a sí misma», dijo Martín Rodrigo, que llevaba dos años a vueltas con un relato «que me ha acompañado toda mi vida» y que dedicó a su madre, Aurora, fallecida cuando ella tenía 14 años. «No nos olvidemos de que los mayores son, además de nuestra memoria, nuestra raíz y nuestra ancla con la vida», reivindicaba tras el premio.

«Vivimos tiempos oscuros, convulsos y difíciles, con crímenes de odio y homófobos, y es más necesario que nunca saber que hay tantas formas de amar como seres humanos: que son infinitas las formas de querer como dice el título de la novela» dijo. Acabó definiendo su obra como «una colcha literaria hecha con retazos de mi memoria para inventar y en el que me he dejado contaminar por los recuerdos familiares, pero teniendo muy claro que cualquier parecido con la realidad es pura ficción y que el espejo de la literatura te devuelve un reflejo que nunca miente»

El jurado que premió a Martín Rodrigo por mayoría estuvo formado por Alicia Giménez Bartlett, Care Santos, Lorenzo Silva y Andrés Trapiello, todos autores de la casa, además de Emili Rosales, editor de Destino. A esta edición del Nadal se habían presentado 937 originales, algunos menos que en la edición anterior cuando se estableció un récord de participación con 1.044 aspirantes.

En la misma y atípica velada se falló el 54 Premio Josep Pla de prosa en lengua catalana, dotado con 6.000 euros y que fue para el también periodista Toni Cruanyes (Canet de Mar, 47 años), por 'La Vall de la llum'. Es otra historia familiar inspirada por su abuelo, fallecido en los primeros compases de la pandemia.

En este caso, el jurado del Premio Pla lo formaron Laia Aguilar, Antoni Pladevall, Marc Artigau, Montse Barderi y Glòria Gasch que seleccionó cinco obras entre las 44 presentadas.