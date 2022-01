Houellebecq vuelve dispuesto a 'aniquilar'

La nueva y esperada novela de Michel Houellebecq, el escritor más leído y polémico de Francia y uno de los más seguidos en Europa, acaba de salir a la venta en su país. Es una ficción política titulada 'Anéantir' (en español significa destruir, aniquilar) que la editorial Anagrama publicará, en español y catalán, a finales de agosto en España.

La revista 'Le Nouvel Observateur' dijo hace tiempo que Houellebecq era «la primera estrella literaria desde (Jean-Paul) Sartre». Y lo sigue siendo. Cada novela suya se convierte instantáneamente en un fenómeno literario. Sus detractores afilan los cuchillos antes incluso de que llegue a las librerías. Las feministas le acusan de misógino y la izquierda, de islamófobo y de racista. Sus libros suelen provocar apasionados debates políticos.

'Anéantir' es, al igual que 'Sumisión' (2015), una novela de ficción política. Pero hay mucho más. Houellebecq mezcla el thriller geopolítico, el melodrama familiar y la novela erótica. Numerosos temas se abordan bajo su nuevo título: las bambalinas del poder, el terrorismo, los grupúsculos radicales, el espionaje, la enfermedad, la muerte, el amor, la soledad, la eutanasia, el esoterismo, el islamismo, el nihilismo, el aparcamiento de los ancianos en residencias, el malestar sexual del hombre contemporáneo y la crisis del catolicismo y la sociedad occidental.

A pesar de que el libro tiene 734 páginas en su edición francesa, no se hace pesado. Houellebecq, con su pesimismo sin remedio y su humor sombrío, sigue siendo Houellebecq y está en forma. La novela nos traslada a la campaña presidencial francesa de 2027. Emmanuel Macron, al que no nombra pero por la descripción que hace del presidente está claro que es él, no se presenta a la reelección, ya que la Constitución le impide optar a un tercer mandato. Pero tiene un plan: poner a un presidente-títere, un conocido presentador de televisión con ambiciones políticas, mientras prepara su regreso en 2032 para otros dos mandatos.

El protagonista no es Macron, sino Paul Raison, de 47 años, alto funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas y brazo derecho de Bruno Juge, «el mejor ministro de Economía desde (Jean-Baptiste) Colbert», el ministro del rey de Francia Luis XIV. Bruno recordará a los lectores franceses a otro Bruno: Bruno Le Maire, actual ministro francés de Economía y amigo en la vida real de Houellebecq.

'Anéantir' (editada por Flammarion) es la octava novela de Houellebecq.

No parece que 'Anéantir' vaya a crear las polémicas que suscitaron otras novelas suyas. Pero el hecho de que se publique en vísperas de las elecciones presidenciales en Francia de abril seguramente dará mucho que hablar. En ese 2027 imaginado por Houellebecq, la izquierda apenas sobrevive, el ultra Éric Zemmour sigue teniendo admiradores y detractores y la extrema derecha post-Marine Le Pen sigue siendo muy fuerte, pero no logra alcanzar el Elíseo.

Musulmanes al poder

En 'Sumisión' imaginaba que en 2022 un partido musulmán ganaba las elecciones en Francia e imponía la sharía a los franceses, lo que derivó en acusaciones de islamofobia y de dar alas a la extrema derecha. La novela salió a la venta en Francia justo el mismo día del atentado islamista contra la redacción de la revista satírica 'Charlie Hebdo' en el que murieron 12 personas. Houellebecq suspendió la promoción. En 'Anéantir' alude a ese ataque.

El autor, de 65 años, se dio a conocer gracias al boca a boca en 1994 con 'Ampliación del campo de batalla', su estreno literario. Y se convirtió en una revelación con 'Las Partículas Elementales' (1998), un ataque frontal contra los protagonistas del 68 francés.

Fue acusado de fomentar el turismo sexual cuando publicó en 2001 'Plataforma'. Juzgado en 2002 por injuria racial e incitación al odio religioso tras declarar en la revista 'Lire' que el islam es «la religión más idiota del mundo» y muy peligrosa, resultó absuelto al considerar el tribunal que no había responsabilidad penal.

Tras publicar en 2005 'La posibilidad de una isla', que adaptó él mismo al cine, ganó el prestigioso premio Goncourt en 2010 con 'La carta y el territorio', novela muy alabada por la crítica, generalmente muy dividida sobre su obra. En 2019 lanzó 'Serotonina', una novela sobre antidepresivos, sexo y la decadencia de la Europa actual. Muchos consideraron que anticipó en ella el movimiento de los 'chalecos amarillos' cuando narró el bloqueo de la autopista por parte de agricultores en cólera.

En sus 30 años de carrera, Houellebecq se ha casado en tres ocasiones, ha sacado el álbum experimental 'Présence humaine', en el que leía-cantaba sus poemas, y ha actuado en tres películas: 'El secuestro de Michel Houellebecq', 'Near Death Experience' y 'Thalasso', junto a Gérard Depardieu.