Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Naturaleza muerta con guitarra', cuadro de Picasso que había desaparecido. Ideal

Hallan el paquete del Picasso perdido en Madrid y analizan si es el cuadro auténtico

La Policía Científica cree al 99% que se trata de la obra extraviada, pero se confirmará este viernes en el laboratorio

Laura Velasco y Juan Cano

Granada

Jueves, 23 de octubre 2025, 22:02

Comenta

El mediático misterio del cuadro de Picasso desaparecido cuando iba a ser trasladado a una exposición en Granada está más cerca de ser resuelto. ... Todo apunta a que la obra fue encontrada este jueves, 23 de octubre, en Madrid, según fuentes próximas a la investigación a las que ha tenido acceso este medio. La Policía Científica está segura al 99% de que se trata de 'Naturaleza muerta con guitarra', asegurado en 600.000 euros, pero será este viernes cuando se confirme en el laboratorio. Al parecer, el embalaje externo, que consiste en papel de burbujas, parece ser el mismo, pero habrá que analizar exhaustivamente el contenido. Aunque a simple vista parezca el cuadro, podría ser, por ejemplo, una falsificación.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Robo con violencia en Triana: «Esto ha sido una película de terror»
  2. 2 Canarias, entre lo mejor y lo peor del país: dos municipios entran en el ranking de los que más delitos acumulan en España
  3. 3 «Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora llega vuestra hora de muerte, a sufrir»
  4. 4 Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe
  5. 5 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  6. 6 Último aviso a los que dan de comer a los gallos en las calles de Las Palmas de Gran Canaria: la multa puede ser de 1.503 euros
  7. 7 La nueva vida de la carabela La Niña en el parque de Santa Catalina
  8. 8 Declaran la urgencia de la estabilización del personal de la sanidad pública canaria
  9. 9 La Aemet advierte de la llegada de una masa de aire polar y Canarias ya sentencia el fin de semana
  10. 10 Atraca en el Puerto de Las Palmas uno de los sumergibles más potentes del mundo, que rechazó la oferta de Santa Cruz de Tenerife

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Hallan el paquete del Picasso perdido en Madrid y analizan si es el cuadro auténtico

Hallan el paquete del Picasso perdido en Madrid y analizan si es el cuadro auténtico