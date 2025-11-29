Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Fernando Ballano posa durante la entrevista. José Ramón Ladra

Fernando Ballano | Historiador

«En la Guerra, las venéreas causaron tantas bajas como las balas»

La entrevista ·

En un libro sobre sexo en la contienda civil cuenta que «las extranjeras se sorprendían de lo pudorosas que eran las españolas»

César Coca

César Coca

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

Durante la Guerra Civil española, los mandos de los dos ejércitos compartían un temor: que sus fuerzas se vieran mermadas no solo por las balas ... y los obuses del enemigo, y el frío terrible de algunas comarcas en invierno. Existía otro peligro en la retaguardia que se multiplicaba a gran velocidad y actuaba sin violencia. Según numerosos testimonios de la época, las enfermedades venéreas diezmaron las divisiones como si fueran un quintacolumnista más. Un enemigo invisible surgido a consecuencia de la proliferación del sexo de pago -y no solo- que se dio durante el conflicto. Lo cuenta el historiador Fernando Ballano (Utrilla, Soria, 1956), que ha sido profesor en Nueva York y Madrid, funcionario del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Burundi y que ha publicado libros sobre la presencia española en Guinea y la Guerra Civil. El último es 'Amor y sexo en la Guerra Civil' (Ed. Arzalia).

