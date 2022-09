«El 'Guernica' de Picasso es un grafiti curioso» «El Reina Sofía parece un tanatorio del arte», dice el escritor, que carga contra el infantilismo de los progres en su nuevo libro 'Joven, no me cabree'

Albert Boadella acaba de publicar 'Joven, no me cabree'. / ADRIÁN QUIROGA

Harto del puritanismo de la sociedad española, el dramaturgo y escritor Albert Boadell, fundador del grupo teatral Els Joglars, se despacha a gusto en 'Joven, no me cabree' (Ediciones B), un libro contra los progres. Con tono gruñón, un maestro transmite a un universitario las verdades de un artista hastiado de las necedades de la posmodernidad. Boadella reivindica la tradición en el arte y arremete contra los falsos ídolos.

–¿Cómo ve el Albert Boadella de hoy al Boadella que fue joven y quizás progre?

–Todos hemos hecho el imbécil en algún momento. Pero a pesar de todo, es curioso que yo no nunca fui especialmente progre en mis gustos, recuerdo las horripilantes películas de arte y ensayo que gustaban tanto a los progres. Yo siempre fui muy conservador, incluso no me gustaban los Beatles, llevaban unas melenas asquerosas. Ahora soy más abierto que cuando tenía 18 años.

–¿Cuándo fue la última vez que visitó el Museo Reina Sofía?

–Hace años, no muchos, pero unos cuantos. Me parece un tanatorio del arte. Los edificios de los museos de arte contemporáneo son interesantes. El Reina Sofía es nefasto. Era un antiguo hospital, en línea con lo que hay dentro. Esos museos albergan... chistes. En su obras no hay un trabajo profundo de años, lo que yo llamo artesanía.

–¿Qué le inspira el 'Guernica'?

–Es un grafiti curioso. Hombre, si pienso que es la muerte de Ignacio Sánchez Mejías me parece un poco más lógico. Para ese fin fue pintado. No tiene nada que ver con lo que sucedió en Guernica. Es una pintura en blanco y negro, sin perspectiva ni relieve. Es una 'boutade' de Picasso, que pinta maravillosamente en sus inicios y que en algunos momentos hace obras de mucho interés. Pero el 90% de su obra es pura comercialidad, puro deseo de ser más conocido.

–¿Y qué piensa del arte contemporáneo?

–Es una estafa. No tiene nada que ver con el arte, sino con cuestiones financieras. La gente compra un Pollock como el que el compra un yate de 60 metros, lo que da una idea del dinero que se tiene, es una exhibición. Son iconos que la gente venera como lo hacía con las reliquias, que por lo menos tenían más gracia y poesía.

–¿E incluye a Dalí dentro de esos estafadores?

–No, Dalí es distinto, trabajaba mucho sus pinturas. Dalí tenía la ambición de pintar como un renacentista. Decía que era el peor renacentista de los renacentistas. Tenía un estilo propio, conocía perfectamente las técnicas del dibujo, cosa que hacía maravillosamente bien.

–Leyendo su libro no parece que le guste el teatro que se hace actualmente.

–Me interesa el teatro como arte. Por eso en los últimos 12 años de mi vida, desde que dejé Els Joglars, me he dedicado a la palabra y la música. El arte debe tocar los sentidos. Pero el teatro que se hace hoy en día está preñado de psicología y sociología, un teatro literario, de muy poca acción y emoción.

–¿No salva ni siquiera a Juan Mayorga, por ejemplo?

–Mayorga escribe bien, es un buen literato, pero no creo que el suyo sea un teatro de arte. Su obra es muy interesante. Está muy bien hecha desde el punto de vista literario y es interesante sociológicamente hablando. Pero representa poco lo que es nuestro oficio como arte.

–Els Joglars fue acosado por la Iglesia a raíz de la obra 'Teledeum'. ¿Por qué hace tres años aceptó un premio de Hazte Oír?

–Es un premio que se me dio por la libertad de expresión. No tengo absolutamente nada contra esta organización que defiende sus ideales, con los que en muchas cosas no coincido. Rechazar el premio hubiera sido de una falta de educación inenarrable. Pero 'Teledeum' no era una obra contra la religión. Era una sátira de la modernización de los ritos; en el fondo reivindicaba el retorno del latín.

–Como opositor al nacionalismo catalán, ¿se ha convertido en un nacionalista español?

–El nacionalismo español prácticamente no existe, fue destruido por Franco con esa idea exagerada del «imperio hacia Dios». Es cierto que está el nacionalismo de Vox, pero es minoritario. España ha aguantado una cosa inaudita: un gobierno que ha pactado con los que están dispuestos a destruir España como nación.