Un grave fallo informático en el Mad Cool deja miles de datos al descubierto

Sobresalto para los asistentes al festival Mad Cool. Un error informático permitió este martes que los datos de miles de personas que tenían entradas para el festival que se celebra el 6, 7 y 8 de julio se quedaran expuestos. Varios usuarios dieron la voz de alarma cuando intentaron descargarse las entradas y pedir el envío de las pulseras de acceso al certamen, después de que Ticketmaster realizara el envío masivo del correo electrónico que daba acceso al sistema. Tras recibir la denuncia, el festival ha dado por subsanado el error técnico y asegura que las entradas que se hayan podido descargar durante este incidente no son válidas.

Una de las primeras personas que avisó del error fue Diana Aceves, que denunció la situación en su cuenta de Twitter cuando intentaba completar el formulario de envío para las pulseras y vio que aparecían datos de otras personas. «Tenéis un bug que permite ver entradas que no son las tuyas y los datos de otras personas. Ninguna de estas soy yo, y cada vez que doy a 'Ver datos' y 'Ver entradas' me sale alguien diferente», denunciaba públicamente.

.@madcoolfestival la estáis liando pardísima con la página para recibir las pulseras.

Teneis un bug que permite ver entradas que no son las tuyas y los datos de otras personas.

Ninguna de estas soy yo, y cada vez que doy a "Ver datos" y "Ver entradas" me sale alguien diferente. pic.twitter.com/zsA0uNzE8m — Diana Aceves (@diana_aceves_) April 11, 2023

La propia Diana comprobó que la situación era de mucha gravedad porque cualquier usuario podría cambiar las direcciones que le aparecían gracias al error informático y hacer negocio enviándose las pulseras de acceso a su domicilio. «Creo que podría cambiar las direcciones de toda la gente que me sale y que me manden las pulseras a mí. No voy a intentarlo», señalaba.

Pero esta joven no fue la única, ya que, como ella misma contó, otro de los asistentes al festival se puso en contacto a través de whatsapp con ella porque como le había ocurrido a ella, le habían aparecido sus datos al intentar descargarse la pulsera de acceso al festival. «Afortunadamente el tío es majísimo y me ha contactado porque le han salido mis datos y pensaba que nos habrían vendido la misma entrada a los dos o algo así, y quería saber si yo veía los suyos. Menos mal que no nos ha tocado el tarado», explicaba.

Tras algo más de una hora con este agujero de seguridad abierto, Ticketmaster y el Mad Cool cerraron el acceso a la web durante 24 horas hasta comprobar que se había solucionado el problema. Desde Ticketmaster España explican que «el problema técnico que ha afectado a la confirmación de datos de las pulseras para Mad Cool 2023 es ajeno a Ticketmaster» y que ellos «realizan labores como intermediario entre promotores y fans, pero Ticketmaster no es responsable del error informático». Mientras que desde la organización del festival apuntan que «ha sido su proveedor de servicios tecnológicos» quienes han tenido esa incidencia.

Tanto Diana, como otros usuarios, lanzarono su denuncia formal a la Asociación Española de Protección de Datos, la AEPD, y desde el festival insistían en que las entradas que se hayan podido descargar no son válidas, y no se ha podido acceder al código persona de los inscritos. Las pulseras no llegarán a otra persona, aseguran, por lo que los asistentes pueden estar tranquilos.

La sexta edición del Mad Cool, que se celebrará del 6 al 8 de julio en Madrid, incluye nombres como Liam Gallagher, Robbie Williams, Sam Smith, Mumford&Sons o The Prodigy, a quienes acompañarán el rock estadounidense de Red Hot Chili Peppers y The Black Keys.