La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. AFP

Otro gesto de reconciliación entre México y España

Es la séptima vez que el Cervantes recae en un autor mexicano y llega tras el perdón que el Gobierno ha pedido por los excesos de la conquista

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:29

El Premio Cervantes viajó este lunes por séptima vez a México y lo hizo solo unos días después de que el Gobierno español, por boca del ministro José Manuel Albares, diera un primer paso y respondiera a la demanda de perdón por los excesos de la conquista denunciados desde hace años por el Gobierno mexicano. Un gesto que agradeció mucho la actual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

La Fundación Princesa de Asturias ya había otorgado este año su reconocimiento a la Concordia al Museo Nacional de Antropología de México, mientras que el Premio de las Artes iba a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide. Además, se acaba de a abrir en Madrid una exposición histórica dedicada a la mujer mexicana con piezas excepcionales cedidas por México.

Gonzalo Celorio se impuso cuando se esperaba una ganadora de la otra orilla del español. En las quinielas figuraban este año la nicaragüense Gioconda Belli, la colombiana Piedad Bonnett, y las mexicanas Ángeles Mastretta y Margo Glantz, además de las españolas Soledad Puértolas, Clara Janés y Rosa Montero. El primer mexicano en recibir el Cervantes fue Octavio Paz en 1981. Le siguieron después Carlos Fuentes (1987), Sergio Pitol (2005), José Emilio Pacheco (2009), Elena Poniatowska (2013) y Fernando del Paso (2015).

España aún es el país con más galardonados (26), seguida de México (7), Argentina (4), Chile, Cuba y Uruguay (3) y Colombia, Paraguay, Perú, Nicaragua y Venezuela (1). Habrá que esperar para equilibrar un palmarés con seis ganadoras y 44 ganadores.

