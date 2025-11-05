Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen promocional del largo documental. C7

'Todos somos Gaza', a por un Premio Forqué

Largometraje ·

Dirigido por Hernán Zin, está producido por Doc Land y Videoreport Canarias

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:57

Comenta

'Todos somos Gaza' estará presente en la próxima gala de los Premios Forqué, que tendrán lugar el próximo 13 de diciembre, como una de las finalistas en la categoría de Mejor Documental. Competirá con 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine'; 'Flores para Antonio' y 'Tardes de soledad'.

El largometraje, coproducido por Videoreport Canarias -empresa participada por la editora de CANARIAS7-, narra la búsqueda de los niños y niñas protagonistas de 'Nacido en Gaza' (2014), nominada a los Premios Goya y ganadora del Premio Forqué, en plena ofensiva israelí. 11 años después de ese retrato de infancias interrumpidas, un equipo de cineastas palestinos se unen al director Hernán Zin para descubrir quién ha sobrevivido, cómo viven y qué fue de sus sueños.

Rodada durante dos años, esta nominación es el primer reconocimiento a una búsqueda real, cruda y conmovedora a través del horror de una masacre, de los escombros y de la ausencia. Un documento histórico visto a través de los ojos de unos niños que ya son adultos.

Antes de su llegada a las salas a principios de 2026, el Cine Capitol de Madrid acogerá su preestreno el próximo 11 de diciembre.

El largometraje cuenta además con un tema musical en el que participan artistas como Rozalén, Marwan o El Chojín que han unido sus voces y esfuerzos en 'Todos somos Gaza', una canción concebida como altavoz por la situación en esta parte del territorio palestino ante «el peor crimen del siglo XXI».

El corte, ya disponible en plataformas digitales, es candidato a los premios Goya.

«Esta maravillosa canción, que estremece, que habla claro y alienta al activismo, es lo que nos hace falta para sumar fuerzas y luchar para que para que pare la barbarie. Lo que pasa en Gaza nos afecta a todos. Nosotros podemos ser los próximos en ser pisoteados por el poder», ha explicado Zin, creador de la idea original del tema, en declaraciones recogidas por su oficina de prensa.

Compuesta por Carlos M. Jara y con la producción de Soma, otros artistas musicales que han participado en su grabación han sido Porta y Ambkor, mientras que los actores Pepe Viyuela, Gorka Otxoa, Nerea Barros y Cecilia Gessa aparcen en videoclip.

