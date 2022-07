El FIC Gáldar recibe 418 cortos y 58 largometrajes para su competición

La décima edición del Festival Internacional de Cine de Gáldar , que se celebra entre el 15 y el 22 de octubre, acaba de cerrar las plataformas de participación. 418 cortometrajes, 46 de ellos de cineastas canarios, y 58 largometrajes optan a los galardones de la Sección Oficial del Festival.

Unos números que vienen a consolidar el poder de convocatoria del FIC Gáldar. De hecho, para su directora, Ruth Armas, «es todo un orgullo que sigamos manteniendo estas cifras a nivel mundial tanto en largometrajes como en cortos».

Para una edición tan especial, la cita ha querido contar con un jurado que implica una amplia representación del sector del cine, desde directores a críticos, periodistas especializados o profesionales de sonido.

Los encargados de valorar la Sección Oficial de Largometrajes son la cineasta y gestora cultural Alba González de Molina, el productor, director y guionista Nacho Carballo y la periodista María Guerra.

En cuanto a la Sección Oficial de Cortometrajes, contará con la productora ejecutiva y directora de producción Rita Vera, el crítico Manuel García de Mesa y el especialista en montaje y sonido David Rodríguez Montero.

«Este año contamos con un jurado compuesto por grandes profesionales que pertenecen a diferentes sectores dentro del mundo del cine,» puntualiza Ruth Armas. «La verdad es que la respuesta es magnífica, todos ellos han querido estar aquí y disfrutar de un evento internacional como el FIC Gáldar», añade.

Los jurados

La grancanaria Alba González de Molina atesora más de diez años de profesión y cuenta con títulos como 'El tiempo es nuestro', 'Las flores de Jericó' y 'Julie'.

Nacho Carballo es un profesional con más de 27 años de experiencia en el sector audiovisual y actual responsable de Industria de la Comunidad de Madrid.

María Guerra es una de las periodistas más reconocidas del mundo de la información del cine. Directora del podcast de cine y series 'La Script'.

Por su parte, David Rodríguez Montero ha formado parte del equipo de sonido directo de películas como 'Todo sobre mi madre', Goya al Mejor Sonido, 'El espinazo del diablo' o 'You are the one', entre otras.

Rita Vera es productora ejecutiva y directora de producción, además de la delegada en Canarias de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales). En la actualidad lleva la producción ejecutiva en la ópera prima de Arima León, titulada 'Tal vez'.

Abogado y crítico de cine en 'Las mejores películas de la Historia del cine', 'De Fan a Fan' o cinearchivo.net, el tinerfeño Manuel García de Mesa es contertulio en el programa especializado 'Días de Radio, Noches de Cine', de la Radio Televisión Canaria.

El Festival está organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gáldar con la colaboración de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y de la Gran Canaria Film Commission.