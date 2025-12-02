Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Parte de las integrantes del club de lectura La Trapera, en el Gabinete Literario. C7

El Gabinete Literario se suma al auge de los clubes de lectura con La Trapera

La iniciativa, que parte de un grupo de mujeres profesionales lideradas por la catedrática Elisa Torres, se presenta este viernes a las 18.00 horas

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:52

Comenta

El Gabinete Literario de Las Palmas se suma al auge de los clubes de lectura gracias a la iniciativa de un grupo de mujeres profesionales lideradas por la catedrática jubilada de la ULPGC Elisa Torres. El club La Trapera, ya en marcha, se integra ahora en la actividad de la sociedad y se presenta este viernes 5 de diciembre, a las 18.00 horas, en un acto abierto al público que tendrá lugar en el Salón Oriente Central del Gabinete.

La entidad cultural destaca en un comunicado que la incorporación del club de lectura entronca con los orígenes del Gabinete Literario, una institución que desde su fundación el 1 de marzo de 1844 se puso como objetivos la creación de una biblioteca y de una sala de lectura. Tanto es así que en una de las primeras reuniones de la Junta Directiva, el 9 de marzo de 1844, se crea la comisión de lectura, integrada por Diego Houghton y Alfonso Gourie, entre otros, añade la nota.

Durante los primeros tiempos los nuevos socios debían aportar un ejemplar a la biblioteca como requisito de incorporación al Gabinete Literario . Esta práctica fructificó en la actual colección, compuesta por 14.000 ejemplares, y entre los que figuran obras antiguas como la 'Historia Natural' de Buffon; características del siglo XIX como 'La emancipación del hombre' de Sempere y Miquel; clásicos como 'El colectivismo agrario en España', de Joaquín Costa y otras de interés bibliográfico como una edición de las Obras Completas de Lope de Vega de 1892.

Existió, además, a mediados del siglo XX, el denominado Grupo de Bibliófilos del Gabinete Literario, integrado por personalidades de la época como Simón Benítez Padilla, Matías Vega Guerra o Néstor Álamo Hernández, y de cuya actividad como editores hay numerosas reseñas en la prensa local.

Algo más que lectura

El club de lectura La Trapera que se presenta el viernes está integrado por un grupo de diez mujeres profesionales jubiladas, que se reúnen desde hace dos años una vez al mes, y que ahora con su incorporación a las actividades del Gabinete Literario de la mano de su bibliotecario, el exrector Rafael Robaina, buscan abrir la iniciativa a otras personas.

El amor a la lectura y la necesidad de relacionarse están detrás de la iniciativa. «Lo hacemos porque nos gusta la lectura y porque nos permite socializar, que es algo muy importante a determinadas edades. Lo hacemos para mantenernos frescas, para mantenernos bien. No puedes sustraerte a la vida y la vida tiene más profundidad en cuanto más socialices», señala Elisa Torres, también ex directora de la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En su primera reunión oficial en el Gabinete Literario el viernes 5 de diciembre, el club debatirá sobre el libro 'Un teatro en el océano', finalista del premio Nadal en 2022. Su autor, el profesor de Filología de la ULPGC Francisco Juan Quevedo, participará en el debate.

Hasta la fecha el club ha leído obras de Fernanda Melchor, Siri Hustvedt, Joyce Carol Oates o Dennis Lahane, entre otros.

