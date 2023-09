Hay un pasaje de 'Protocolo del quebranto' en el que Nadia –Marta Viera– se sube a una caja de madera y grita partida por el dolor: «El cielo no nos perdona como somos». En la exclamación del personaje hay una búsqueda previa de razones. Un proceso para entender qué es la guerra y qué ha hecho con sus vidas. Eso es lo que busca está obra dirigida por Mario Vega, tercera propuesta del Laboratorio Galdós Internacional y que la próxima semana –5, 6 y 7 de octubre– se estrena en el recinto escénico de Triana.

'Protocolo del quebranto' es otro viaje a las entrañas del dolor del equipo que Vega lidera en unahoramenos producciones. Todavía están abiertas las compuertas del desgarro que produjo 'Moria', su inmersión en un campo de refugiados que les hizo ganadores del premio Max de las Artes Escénicas en 2022. Ahora buscan poner al espectador frente al espejo del odio. Allí donde ellos se sentaron para concebir este proyecto traumático pero esclarecedor sobre las consecuencias de las guerras. Allá donde sean.

En una oscura y asfixiante escenografía aparecen los personajes interpretados por Viera, Mingo Ruano –Luján– y Crezk –Luisfer Rodríguez–. Periodista y traficante de armas, vida rota por el plomo y el fuego. Tres personas que crean un microcosmos derruido en el que lo moral se convierte en un imposible. Osel es el territorio ficticio que les acoge. Pero en esta obra hay demasiada verdad.

El equipo de unahoramenos, encabezado por Vega, aterrizó en Ucrania cuando la invasión rusa cumplía un año. Durante diez días sobre el terreno se realizaron 19 entrevistas que sirvieron de elemento sobre el que pivotar los tres personajes. En paralelo se crearon unas mesas de trabajo con periodistas y lo que ellos definían como humanidad que sirvieron para terminar de cincelar la obra convertida en texto por Vega y en carne por Viera, Ruano y Rodríguez.

Ampliar La caracterización es conmovedora. Cober

Un proceso intenso y devastador; un aprendizaje transformador:«Al llegar a Ucrania la realidad nos golpea en la cara», expresa el responsable artístico de unahoramenos. «Lo más que me impresionó no es que nos contaran sobre una guerra que había sucedido y su sufrimiento. Sino una guerra que estaba sucediendo y el odio que generaba. Por eso este espectáculo tiene que ver con el odio que genera la guerra. Y cómo contamina. Como una persona que podría declararse pacifista, tras sufrir un ataque o la muerte de un familiar va generando una capa de odio que por muchas generaciones que pasen no conseguirán que esa mirada sea otra», expone.

El equipo de 'Protocolo del quebranto' comprobó en primera persona las cicatrices que deja un conflicto. Hubo momentos durante el trabajo de investigación verdaderamente escalofriantes, en el que no podían encontrar la empatía suficiente para sanar los testimonios que escuchaban. «En esas entrevistas una de las preguntas era qué habría que hacer para perdonar a los rusos. Pero nos contaban que el perdón en esas condiciones no existe. En Bucha, donde hubo una masacre terrible, el párroco, que había pedido permiso a los rusos para hacer una fosa común en el patio de la iglesia, donde enterró a 117 cadáveres, me decía que él era un hombre de Iglesia. Pero que los perdonara Dios si quería. Que él no podía perdonarlos», cuenta Vega aún conmocionado.

'Protocolo del quebranto' responde a las inquietudes con las que nace Laboratorio Galdós. Si el escritor grancanario fue reconocido por usar las herramientas de la creación para fijar la realidad del tiempo en el que vivía, es evidente que Mario Vega camina a su altura en ese sentido.

Eso es uno de los factores que subrayan los actores implicados en este proceso. Y así lo refiere Mingo Ruano, que interpreta a Luján, un periodista en busca de una historia que contar a cualquier precio. «Cuando un proyecto se crea a partir de un proceso de investigación no estamos recurriendo a una autoría preparada y a partir de ahí pasar a un trabajo de mesa para ir después al interpretativo. En este caso todo se funda en la investigación. Creo que es importante en la realidad que vivimos poder estar atentos a todo lo que nos rodea para plasmarlo. Muchas veces con las redes sociales, incluso con la televisión, no es suficiente para comprender la información. Y el teatro tiene ese compromiso de poner en valor cuáles son las realidades sociales que nos rodean en estos momentos», manifiesta.

Ampliar MIngo Ruano durante un momento del mensaje. Cober

Ese hecho es también puesto en valor por Luisfer Rodríguez, que da vida a Crezk. «Vivimos en una época en la que las noticias duran un día y ya pasan de moda. Y esto es como hacer teatro a la vieja usanza. El tema que trata, tal y como está planteado, es muy interesante, porque la guerra es un concepto que a veces nos queda muy lejos en una sociedad que vive a través de plasma. Son cosas que parece que vemos pero que no se sienten. Por eso, contar la guerra desde el punto de vista de las secuelas que deja o de la deshumanización del ser humano dentro de esas circunstancias tan críticas y sombrías es muy interesante desde testimonios reales en los que hemos visto a esas personas hablándonos. Eso nos ayuda a descubrir dentro de nosotros qué es lo que nos podría pasar dentro de una sensación tan límite», indica.

'Protocolo del quebranto' tuvo este jueves un pase gráfico en el que se encontraron presentes representantes de las instituciones que patrocinan el proyecto, desde el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, la Fundación Auditorio Teatro y la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes, municipio de residencia de unahoramenos.