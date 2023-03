El francés Guillaume Diop se convierte en el primer «bailarín estrella» negro de la Ópera Nacional de París

El francés Guillaume Diop, de 23 años, escribió el pasado fin de semana una nueva página en la historia de la Ópera Nacional de París al convertirse en el primer «bailarín estrella» negro de esta institución artística de más de 300 años.

Diop, hijo de una francesa y un senegalés, fue promovido el sábado al rango de »bailarín estrella» (danseur étoile, en francés) en el LG Arts Center de Seúl (Corea del Sur).

El anuncio se hizo al final de la representación de 'Giselle', una obra maestra del ballet clásico. El joven había interpretado ese día por segunda vez el papel de Albrecht, junto a la «prima ballerina» Dorothée Gilbert. «Enhorabuena, Guillaume Diop», escribió en su cuenta de Instagram Gilbert, junto a una foto de los dos.

«Esto es una locura. No me lo esperaba para nada», declaró emocionado Diop al diario 'Le Figaro' tras el anuncio. «Espero que esto tranquilice a padres de niños como yo, que quieren dedicarse a esta carrera. Pero no estoy muy seguro de querer habla de eso. En el fondo, he trabajado como todos», añadió el bailarín.

El joven Diop comenzó a bailar a los cuatro años. En 2012, entró en la Escuela de Danza de la Ópera Nacional de París y en 2018 en el Ballet de la Ópera de París, la compañía fundada en 1713 por el rey Luis XIV y una de las más prestigiosas del mundo.

Saltándose un rango

Diop se ha convertido en «bailarín estrella» saltándose el rango de «primer bailarín» (premier danseur), algo poco habitual en el ballet de la Ópera de París. De los 154 bailarines que hay en la compañía, sólo 18 son «bailarines estrella».

A lo largo de su carrera en el ballet de la Ópera Nacional de París, Diop ha interpretado papeles estelares en «Giselle», «El lago de los cisnes», «Don Quijote» y «Romeo y Julieta» y «La bayadera». El público parisino podrá verlo bailar de nuevo en «Canciones de un camarada errante» del 21 de abril al 28 de mayo en la Ópera de la Bastilla de París.

El español José Martínez, director del ballet de la Ópera Nacional de París desde diciembre pasado, aseguró que en ningún momento se le pasó por la cabeza nombrar a Diop bailarín estrella «por el color de su piel».

Martínez explicó a 'Le Figaro' que lo ha ascendido al rango más alto de bailarín de la la compañía por «sus cualidades artísticas, su carisma y su potencial». «Guillaume Diop tiene algo magnético y nos va a sorprender todavía», añadió Martínez, quien durante ocho años fue director de la Compañía Nacional de Danza de España.

Diop es uno de los bailarines negros o mestizos que en octubre de 2020 escribieron el manifiesto 'De la cuestión racial en la Ópera'. Lo hicieron a raíz de las protestas en todo el mundo del movimiento «Black Lives Matter» (las vidas negras importan), tras la muerte en mayo de 2020 del afroamericano Georges Floyd a manos de la Policía en Estados Unidos.

La Ópera Nacional de París no pasó de puntillas sobre la cuestión del racismo y la falta de diversidad en sus ballets, óperas y conciertos. Un informe encargado por la institución constató la falta de diversidad tanto en escena como en bambalinas y la necesidad de luchar mejor contra prejuicios y estereotipos racistas.

Su director general, Alexander Neef, se comprometió en febrero de 2021 a hacer un proceso de selección más inclusivo de sus artistas y abolir en sus espectáculos prácticas como el «blackface» (pintarse la cara de negro), que muchos consideran ofensiva o racista.