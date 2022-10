«El fracaso me sentó de maravilla» «El éxito llegó de sopetón y no lo supe asimilar», dice Mai Meneses, que cuenta en un libro su lucha contra las adicciones y la enfermedad mental

El dúo Nena Daconte pasó de la nada a ganar un Premio Ondas y alcanzar el preciado número uno en Los 40 Principales en sólo nueve meses. Pero Mai Meneses, su cantante –la primera expulsada en la segunda edición de OT–, nunca se creyó que mereciera ese respaldo y ejerció sobre sí misma un sabotaje cruel. Solía subir a escena tras consumir varias cervezas y numerosos porros. En el libro 'Tenía tanto que darte' (Plaza & Janés) retrata su lucha contra la enfermedad mental, las adicciones y el reverso tenebroso del triunfo musical.

–Con 'Tenía tanto que darte', su mítica canción, triunfaron en el circuito comercial sin renunciar a la identidad 'indie' y gozando del marchamo de calidad.

–Estábamos a caballo entre lo comercial y lo alternativo, pero no era pretendido. Se trataba de nuestra forma de actuar. Yo compongo canciones de estribillos pegadizos, pero vestidos con arreglos que no son los típicos del pop. El éxito llegó de sopetón y no lo supe asimilar. Mi cabeza comenzó a distorsionar la realidad.

–En su libro reconoce que bebía y se drogaba. ¿No tenía miedo a incorporarse a esa relación de artistas, como Jim Morrison y Amy Winehouse, que sucumbieron a sus adicciones?

–Tenía muchas papeletas. Estuve tres años bastante perdida. Justo cuando teníamos mucho éxito, me dio por autodestruirme. Tenía la autoestima por los suelos. Padecía el síndrome de la impostora. Pensaba que no me merecía lo que nos pasaba. Todo eso me llevó a evadirme con el alcohol y sustancias. Cuando toqué fondo hablé con mis padres, que fueron quienes me ayudaron a salir de ahí. Desde entonces mantengo una estrecha relación con mi psiquiatra.

–¿Ya sabe lo que le sucede?

–Soy bipolar. Tengo periodos más depresivos seguidos de otros eufóricos. Me medico desde hace años y estoy estable. Ahora soy una persona normal y corriente.

–Pero su vínculo con la bebida era previo al éxito.

–¡El alcohol está tan asumido en la sociedad! Yo empecé a beber con 13 años y siempre he tenido mucha facilidad para emborracharme. El mundo de la música lo fomenta mucho más porque casi todos los artistas tenemos miedo escénico. Beber te desinhibe, te da cierta seguridad y te convierte en una persona más extrovertida, pero, si te pasas, es peligroso. Además, en este medio hay mucha gente bipolar y no lo sabe. Nos metemos en problemas porque tenemos una predisposición especial a meternos en problemas.

–Lo suyo parece una versión musical de 'Durmiendo con su enemigo'.

–Ja, ja, ja... No diría tanto. Creo que lo que pasó es que vivíamos dos momentos vitales diferentes. Yo estaba inmersa en mi inseguridad. Si no hubiera sido así, la mitad de las cosas que me decían no me hubieran afectado. No busco herir a nadie ni hacer justicia. Es lo que pasó.

–Pero todo el mundo pensaba que la clave del éxito radicaba en el talento de su compañero.

–Yo también pensaba que era la imagen que se proyectaba fuera y creo que era por el hecho de ser hombre. No se primaba la composición de las canciones, que era mías, sino la producción de la canción. Él lo vivía desde ese punto de vista, el de yo soy el jefe porque sin mí esto no hubiera tirado hacia adelante.

–Decide disolver la formación cuando han de viajar a México para el salto internacional.

–Sí. No quería seguir compartiendo mi vida con esa persona. Sabía que podía perderlo todo y, aun así, mi salud mental primaba por encima del éxito profesional. El fracaso me sentó de maravilla.

–¿Qué les aconsejaría a los jóvenes que ahora se embarcan en la carrera musical, ávidos de discos de oro, macroconciertos y hordas de fans demandando bises?

–Es muy sencillo, les diría que se olviden del sexo, drogas y rock n' roll, y se tomen el trabajo como un deporte de élite, una labor seria que requiere mucho esfuerzo mental y físico.