Formarse en algoritmos para que las 'máquinas' no nos controlen

Ante el rápido e imparable avance de la Inteligencia Artificial, el periodista y escritor venezolano Doménico Chiappe advirtió este miércoles, en la apertura del foro Futuro en Español, del riesgo de que el progreso tecnológico nos reduzca a meros consumidores pasivos y, en este sentido, se refirió al desafío de fomentar un pensamiento crítico para no doblegarse a las 'máquinas' apostando, incluso, por implantar una materia especial en las aulas para los jóvenes, donde se les enseñe a programar algoritmos y a modificarlos si es neceario. «Ahora mismo no tenemos herramientas adecuadas ni sabemos cuestionar todo lo que vemos en las pantallas, sobre todo las nuevas generaciones han asumido que lo que sale frente a ellos es la verdad». Y no es así, remachó el también periodista en Colpisa. «Las máquinas, argumentó, te dicen qué es lo importante en la búsqueda y el usuario, ya sea TikTok, YouTube o el resto lo sigue sin cuestionarse que les están dirigiendo».

Chiappe inauguró este miércoles junto a la escritora y periodista de Cultura de ABC, Karina Sáinz-Borgo, y la decana de la facultad de Educación de UNIR, Elena Martínez Carro, las XIII Jornadas de Futuro en Español, que tuvieron lugar en el Círculo Logroñés, con la presencia de las principales autoridades de la región y seguidores de estos encuentros –con una amplia representación de expertos venezolanos y colombianos– y que llegan a sus trece cumpleaños «sacando pecho» por la defensa de un idioma de prestigio, aunque también y atentos a los enormes desafíos que tiene por delante. Los tres invitados estuvieron de acuerdo en la necesidad de cambiar de 'chip' y de actitud, pues ya no caben más prórrogas, y advirtieron de que pese a ser un reto que viene de lejos, aún queda mucho por delante. Elena Martínez Carro fue clara al afirmar que la gente, en general, es reacia, sobre todo en el ámbito académico, a la Inteligencia Artificial, porque implica una manera diferente de enseñar y, en definitiva, implica moverse y salir de la zona de confort. «Hay que crear un sistema para que nuestro conocimiento sea capaz de asimilar este reto tecnológico, no enfrentarnos a él. Implica un nuevo pensamiento. Es absurdo decir 'móviles fuera', sería como intentar censurar la ruta de entrada de libros en el XVIII de Inglaterra a España». Por su parte, Karina Sáinz-Borgo, aplaudió la implicación de la RAE y su decisión de enseñar a hablar en correcto español a las 'máquinas'. Como moderador del encuentro, Pablo Álvarez, jefe de Redacción de Diario LA RIOJA, se interesó por la visión de los invitados sobre el conflicto lingüístico de nuestro país. «Es un punto de dolor», reaccionó rápidamente Elena Martínez Carro, quien aseguró desde su experiencia en las aulas virtuales de UNIR que estos últimos 30 años han sido «tan agresivos con alumnos de comunidades bilingües, que ha hecho que tengan verdaderos problemas en articular trabajos en español», se refirió en relación sobre todo a estudiantes catalanes y vascos. «El bilingüismo no es bueno, si las dos lenguas no van a la par. Chiappe tomó el testigo para señalar que la realidad en países latinoamericanos no es como puede parecer. «Lo cierto es que los países no están unidos del todo y, si como autor de un libro quieres que te conozcan, tienes que ir a ese país, ocurre con cualquier tipo de arte». El también pionero en el ámbito de la literatura multimedia, en esa idea de unión de pueblos que representa el español, defendió el lenguaje como un medio de libertad de expresión, pero también de movimientos. «Miles de venezolanos han salido del país para asentarse en Chile, ¿a dónde hubieran ido si no hablaran español...», reflexionó. Sáinz-Borgo, por su parte, cuestionó el papel de las instituciones españolas en pro del castellano. «Tiene que haber canales que eviten que el español se extravíe, no tiene sentido que los discursos se traduzcan, también fuera del país, tenemos que hacen un esfuerzo para que el español no se desparrame», sentenció al tiempo que reivindicó un mayor esfuerzo para que el español en literatura se haga más presente. Como educadora y experta en aprendizaje infantil, Martínez Carro señaló que enseñar español es una de las experiencias mas bonitas, «es un instrumento básico para enseñar la realidad». Por su parte, como venezolanos, tanto Chiappe como Martínez-Carro, hablaron de cómo fue si inmersión lingüística cuando llegaron a nuestro país. «Tenéis muchas subordinadas, el español tiene muchas palabras que no son sustituibles, al oírles pensaban que se iban a pegar, pero nunca se pegaban, me dijeron una vez que ponía muchas comas...», fueron algunos de sus interesantes comentarios.