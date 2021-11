'Fordlandia' invita a disfrutar de una vía de escape de belleza y ensoñación

«Hasta que la danza no esté unida no conseguirá tener fuerza»

Lucía Lacarra reconoce que «crear un espectáculo de danza en España es difícil, porque apenas existen ayudas», pero esto no implica que no sea autocrítica con su propio sector.

«No hablo de ayudas económicas solo, sino de aportar infraestructuras. En Dortmund, solo el hecho de que nos faciliten un estudio para poder ensayar y preparar los montajes ya es una gran ayuda. Eso en España es muy difícil de conseguir. Es una cuestión de sensibilidad, pero no de la gente, porque el público lo es y siempre desea recibir más espectáculos. El problema es que nos hemos acostumbrado a que institucionalmente la cultura no sea algo necesario, sino que se entienda como un lujo. La danza ya no es la hermana pobre, sino una indigente. Pero tenemos que hacer autocrítica. En la danza, nos quejamos de todo, pero no existe solidaridad entre nosotros. No cambiará nada hasta que no nos demos cuenta de que si no nos apoyamos y nos unimos, no tendremos fuerza. Y sin fuerza no tendremos voz. Lo fácil es echar balones fuera, pero es que existe un individualismo total, ya que algunos si ven que el resto no va bien, se alegran porque piensan que así les irá mejor a ellos», explica sin ambages.

La bailarina cree que España es una gran cantera de bailarines gracias a «la personalidad» natural de los habitantes de este país. «Los españoles tenemos personalidad, no sé si por el clima o por qué. Pero la tenemos y en otros lugares, no. En Alemania, cada ciudad tiene un teatro y una compañía, pero no hay bailarines alemanes. Ellos son más reservados, fríos y calculadores. Son poco emocionales y nosotros sí que lo somos. Además, cuando lo has tenido difícil, luchas más, tienes una voluntad de hierro y trabajas con una mayor pasión», esgrime.