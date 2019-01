Fonte disecciona las músicas de Disney

El escritor cinematográfico Jorge Fonte ha intentado poner orden y concierto en este descomunal arsenal de temas originales y ha volcado en las 700 páginas de El sonido Disney. en busca de la canción perfecta el análisis pormenorizado de una parte de esa inabarcable producción musical: las 350 canciones incluidas en un total de 53 largometrajes de animación, desde Blancanieves y los siete enanitos (1937) a Vaiana (2016).

Para ello ha tenido que acotar su área de investigación a los largometrajes de animación. «El universo Disney es astronómicamente inmenso, inabarcable en un solo libro. Aparte de que el estudio Disney tiene casi cien años de historia. Han hecho muchas cosas y se han diversificado en distintas ramas. Desde que realizaron los primeros cortos de animación, ya había música», comenta el investigador acerca de los primeras incursiones musicales del estudio. «La primera canción fue ¿Quién teme al lobo feroz?, del cortometraje Los tres cerditos, de 1933. Tuvo un éxito brutal», dice Fonte.

Por lo tanto, las 700 páginas de su trabajo de investigación deja fuera las películas no animadas, algunas de las cuales también tienen canciones emblemáticas. «La primera canción de una película de acción real es de 20.000 leguas de viaje submarino (1954) y está interpretada por Kirk Douglas. «Desde entonces la música es un elemento importante de las películas de acción real de Disney; Piratas del Caribe, Los vengadores... Añade a eso la música creada para programas y series de televisión y para los parques de atracciones. Es imposible abarcarla toda», dice el escritor que, en esta ocasión, no pudo incluir una de sus favoritas. «Me dolió excluir una película tan importante como Mary Popppins. Es una película de acción real con una escena de animación», confiesa.

La producción musical de la factoría Disney ha sido reconocida con numerosos premios. Los primeros de ellos fue los Oscar obtenidos por Pinocho a la mejor canción y la mejor banda sonora en 1941. Al año siguiente, Dumbo consiguió otro Oscar a la mejor banda sonora, y Leopold Stokowsky por la forma de visualizar la música en la película Fantasía. También Canción del sur (1947) se alzó con una estatuilla a la mejor canción.

Pero no fue hasta 1990 cuando la Academia de Cine estadounidense empezó a reconocer de forma sistemática las producciones musicales de Disney. «A partir de La sirenita (1989), todo es maravilloso. Desde esa película hasta Tarzán, en 1999, se sucedieron diez años en los que las canciones fueron más y mejores: La bella y la bestia, El rey león, Pocahontas, El jorobado de Notre Dame, Hércules, Mulan y Tarzán. Eso no implica que Pinocho, Bambi o Dumbo no fueran relevantes. En esas películas está el germen», afirma el autor que vincula, sin embargo, la época dorada de la producción musical de los largos animados de Disney a una figura: Alan Menken. «Es el compositor estrella de esta etapa y le debemos esos títulos. Entre los 60 y los 80, Disney cayó en picado. Menken obtuvo ocho Oscar consecutivos desde 1989», explica el investigador.