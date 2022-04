«Firmaría pactos faústicos por dormir ocho horas» El escritor David Jiménez Torres reflexiona sobre el insomnio en 'El mal dormir', ensayo ganador del Premio No Ficción Libros del Asteroide

En algún momento de su vida, David Jiménez Torres (Madrid, 1986) hubiera dado un brazo por dormir ocho horas seguidas. Ahora no llegaría a tanto, pero sí estaría dispuesto a firmar «bastantes pactos faústicos» por caer en la cama y no despertar hasta el día siguiente. Este profesor, columnista y escritor acaba de ganar la primera edición del Premio de No Ficción Libros del Asteroide por 'El mal dormir', un ensayo sobre la experiencia cotidiana de aquellos que pierden cada noche la batalla con Morfeo.

«El libro nace de la necesidad íntima de reflexionar sobre una parte muy importante de la vida, el sueño, que es subterránea y muda, pero que deja una huella profunda en el día a día», sostiene Jiménez, en la senda de filósofos y escritores que han narrado su relación con el insomnio durante siglos. Aquí, el autor profundiza sobre las vivencias del maldurmiente en un mundo tan acelerado como el actual y apunta hacia «una industria del mal dormir que no para de crecer» y que toma forma en anuncios de colchones, almohadas y brebajes de cualquier tipo y hasta en relojes que muestran con exactitud cómo ha sido el descanso de su propietario.

Pero además, la falta de sueño entronca con otro de los grandes asuntos de la vida contemporánea, la salud mental. «Los problemas de depresión tienen un gran vínculo con el mal dormir», expresa Jiménez Torres, que también ahonda en el sentimiento de culpa de los insomnes. «Tenemos la sensación, o nos hacen ver desde fuera, que fracasamos porque no tenemos disciplina».

Cuenta el escritor que lo primero que recetan los prescriben los médicos a los maldurmientes es «rutina», pero a la vez, la sociedad o las empresas desconocen si pueden hacer algo por estas personas. «Podrían flexibilizarse los horarios de trabajo para ayudar a los 'búhos'», propone Torres Jiménez, autor de libros como 'El país de la niebla' o '2017. La crisis que cambió España'.