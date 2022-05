El Festival de Cannes bate récord de mujeres cineastas

La edición 75 del Festival de Cine de Cannes se presenta con un número récord de películas dirigidas o codirigidas por cineastas mujeres, lo que demuestra que los organizadores apuestan por mostrar narraciones bajo el prisma de la visión femenina. Esta bienvenida a las realizadoras surge un año después de que Julia Ducouranu se llevará la Palma de Oro por 'Titane', convirtiéndose en la segunda mujer en lograr este honor después de Jane Campion, que ganó en 1993 con 'El piano'. Ya lo anunció el Presidente del Festival Thierry Fremaux en una entrevista con la revista especializada 'Variety': «Nosotros vamos a ir aumentando la presencia del número de directoras porque tenemos un compromiso con ellas». Dispuesto a cumplir sus palabras, Fremoux bate un récord en el número de mujeres cineastas que estrenan películas en el certamen francés. Entre las películas dirigidas por mujeres que compiten en la sección oficial encontramos cinco, lo nunca visto en el festival. Anteriormente, la mayor cantidad de películas dirigidas por mujeres proyectadas como parte de la competencia oficial, fueron cuatro. Cannes anunció primero a Claire Denis, Kelly Reichardt y Valeria Bruni Tedeschi, para agregar después las películas de Charlotte Vandermeersch, codirectora de 'The Eight Mountains', y Leonor Serraille con 'Un Petit Frère'. En total, la selección oficial presenta 65 películas, tanto dentro como fuera de competición, de ellas 15 están dirigidas o codirigidas por mujeres, lo que equivale a poco menos de una cuarta parte de la cartelera completa del festival del 2022. El festival también agregó por sorpresa una serie de películas dirigidas por mujeres a otras secciones, incluidas 'More Than Ever' de Emily Atef, 'Mediterranean Fever' de Maha Haj y 'The Blue Caftan' de Maryam Touzani en Un Certain Regard, además de 'The Vagabonds' de Doroteya Droumeva. y 'Little Nicholas' de Amandine Fredon (codirigida con Benjamin Massoubre) en proyecciones especiales. El certamen cuenta con el actor francés Vincent Lindon como presidente del jurado, un honor típicamente reservado para las estrellas francesas. Junto a Lindon están Rebecca Hall, Noomi Rapace, Deepika Padukone y los directores/guionistas Asghar Farhadi, Ladj Ly, Jeff Nichols y Joachim Trier. La actriz y directora Jasmine Trinca también forma parte del jurado y tiene su película debut como directora 'Marcel!' dentro del programa de presentación especial.

Una cineasta española en la Quincena

En un evento paralelo al Festival se programa la Quincena de Realizadores. Una sección que no forma parte del festival, pero que sirve de trampolín a los realizadores para saltar desde aquí a la sección oficial de un año a otro. La programación de la Quincena es llamativa y marcadamente femenina, incluidas 11 películas (de 23) dirigidas por mujeres. Entre las directoras se incluyen nombres importantes, como Alice Winocour y Mia Hansen-Løve, además de estrellas en ascenso como Anna Rose Holmer, Saela Davis y Léa Mysius. El cine español estará también presente en esta sección con la directora Elena López Riera que presenta su ópera prima, 'El Agua', protagonizada por Luna Pamiés, Bárbara Lennie y Alberto Olmo. «Es una gran recompensa a un esfuerzo enorme que hemos hecho todos. Una película es un trabajo colectivo y significa el reconocimiento de todas las personas que han colaborado en la película» ha dicho López Riera. La cineasta de Orihuela, que debutó en el pasado dentro de esta misma sección con uno de sus cortometrajes, elige la mitología del agua para estrenarse con un largo. «Mi película habla de la compleja relación con el agua porque es un elemento que necesitamos para vivir, pero también habla de los miedos que nos infringen a las mujeres». López Riera suma su nombre a la lista de directoras españolas que en los últimos años han logrado entrar en los festivales internacionales, como Clara Roquet, Alauda Ruiz de Azúa o Pilar Palomero. «Ya tocaba. Las mujeres vamos ganando terreno poco a poco un poco, aunque queda muchísimo por hacer. Es un trabajo colectivo que está dando sus frutos».

En la programación de la Semana de la Crítica, también un evento de lateral que no es parte oficial del festival, hay otro abanico de películas dirigidas por mujeres: Charlotte Wells, Céline Devaux, Cristèle Alves Meira y Emmanuelle Nicot. En la sección oficial de Un Certain Regard, típicamente progresista, de las 15 películas anunciadas, seis de ellas están dirigidas o codirigidas por mujeres, lo que significa que el 40 por ciento tendrá una mujer detrás de la cámara. Entre los títulos destacados están la cinta 'Les Pires' de Lise Akoka y Romane Gueret, 'Plan 75' de la única directora japonesa en Cannes Hayakawa Chie, Pony War, la primera película codirigida por la nieta de Elvis Presley, Riley Keough (junto a Gina Gammell), 'Corsage' de Marie Kreutzer, 'Rodeo' de Lola Quivoron, para la que es imposible conseguir entradas, y 'Los gemelos silenciosos' de Agnieszka Raczynska.