Fernando Ónega se retira tras más de 30 años ligado a la radio

«Querido Fernando: necesitas recordar que se puede vivir, la radio es muy bonita, pero la radio era muy esclava, muy permanente y yo soy un trabajador cansable». Así ha anunciado el veterano periodista, Fernando Ónega que se retira de los micrófonos después de más de 30 años de profesión. Lo ha anunciado en el programa matinal 'Más de uno' con Carlos Alsinas en Onda Cero, su casa durante estos años, donde se ha despedido de los oyentes y sus compañeros asegurando que es un momento «dulce y triste al mismo tiempo».

Fue una decisión, tal y como ha contado en el programa del que formaba parte desde 2015, que tomó tras celebrar su último cumpleaños y reflexionar con la canción de Julio Iglesias 'Me olvidé de vivir'. Ahí se dió cuenta que «me he olvidado de que había prolongaciones de los fines de semana, me he olvidado de que había puentes, no he disfrutado de un solo puente en toda mi vida».

Ónega participaba en otras emisiones de la casa, como La Brújula, en la que ponía el punto y final a la emisión dando su punto de vista sobre los hechos más destacados de la jornada.

Aún así, durante su trayectoria profesional no solo se ha dedicado a la radio. A parte de dirigir programas informativos en Televisión Española y ser subdirector y director de otros medios escritos como el 'Ya', el periodista gallego fue director de prensa de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez así como autor de gran parte de sus discursos.