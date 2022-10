Fernando Navas propone un viaje escénico hacia la locura de la mano de Nikolái Gogol

Vivimos en un mundo de locos. Suena a tópico, pero asomarse a la actualidad y encarar el ritmo que suele marcar nuestro día a día desvela que no se trata de una idea tan descabellada. Quizás por ello, asistir a las confesiones de alguien que no está cuerdo pueda resultar hasta clarividente.

El aficionado a las artes escénicas que quiera comprobarlo tiene la oportunidad este sábado, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria, donde se estrena 'Diario de un loco', montaje escénico a partir de la obra de Nikolái Gógol, en una versión del grancanario Miguel Ángel Martínez, que dirige la compañía isleña Profetas de Mueble Bar.

Fernando Navas, miembro de estos Profetas junto a Carmelo Alcántara y Juan Ramón Pérez, protagoniza este monólogo en el que da vida a Pedro Petrovich Petrov. «Gógol es de los primeros autores que nos propone este viaje, un ascenso o descenso hacia la locura a través del género de las cartas. No solo se trata de un mal de su cabeza y de sus emociones, sino del mundo que le rodea. Su terapeuta le recomienda que escriba un diario con todo lo que se le pasa por la cabeza y ese diario es el que llevamos nosotros ante el público», señala el único protagonista de la función.

Su personaje se presenta ante el espectador en un manicomio, donde comienza a desvelar los contenidos de ese diario, donde conviven reflexiones reales, oníricas, disparatadas e imaginarias. «Resulta complicado distinguir realidad y ficción. A veces es complejo saber si lo que escuchamos es real o no. El tiempo le juega malas pasadas, pasa directamente de un 28 de febrero a un 31 de diciembre. Se le mezcla todo y su desajuste llega a tal nivel que acaba recluido en el psiquiátrico desde el que se desarrolla la obra», resalta el intérprete.

Navas asegura que la versión de Miguel Ángel Martínez es muy fiel al original del autor ucraniano, todo un clásico de la literatura universal. «Esta versión deja volar el aliento poético de Miguel Ángel, pero respetando en todo momento el original. También lo trae todo hasta una concepción contemporánea», añade.

Fernando Navas reconoce que a pesar de llevar más de 40 años sobre los escenarios y en la dirección, este 'Diario de un loco' supone su estreno como intérprete de un monólogo.

Su primer monólogo como actor

« Da mucho vértigo, porque estás solo sobre el escenario y no te puedes apoyar en nada ni en nadie. Además, trabajo en la pérdida del hilo, dentro de una cabeza que no rige, que va a su bola... por eso no me puedo ir a los mundo de Yupi en ningún momento. Pero para eso está todo el trabajo previo que hemos hecho, la disciplina del día a día, gracias a la que se consigue que te olvides de todo lo trabajado, una vez empiece la función», subraya.

«Le doy las gracias a todo el equipo y a la dirección de Profetas. Hemos ido despacito y con buena letra, con mucha humildad, siempre atentos a las fluctuaciones del personaje e intentando comprenderlo. Hemos tenido que agarrarnos a un hilo sutil que es su lógica. A los demás nos parece ilógica. Pero él tiene sus razones y un continuo dentro que lo lleva de una situación a otra. Pasa por un millón de emociones durante la obra», avanza.

Durante la hora y cuarto aproximada que dura este 'Diario de un loco', Fernando Navas nada en un mar textual complicado. « El autor no lo pone nada fácil. Ahí está otro de los grandes retos de esta apuesta. En todo momento oscilo entre la prosa y la lírica, de una manera constante. Cuenta con momentos de delirios magníficos, donde hago de Quevedo o Santa Teresa», dice.

El texto original de Gógol se puede interpretar desde varias perspectivas. Incluida la política. «Hay quien estudia este texto porque ve el germen de las dictaduras. Y es que mi personaje, en su deseo de escapar de la realidad, se coloca por encima de la misma y se cree el Rey de España. No es una aportación de Miguel Ángel Martínez, está en el original. Y en ese delirio llega a ser muy cruel», adelanta sobre un montaje de cuyo final no aporta detalles. El libro que lo inspira cuenta con uno abierto.

Este montaje, que Profetas de Mueble Bar espera girar por las islas, cuenta con una escenografía diseñada por Bartolomé Ruano y con un espacio sonoro desarrollado por Manuel Artiles.