El FBI va tras la pista de falsos Basquiat

Jean-Michel Basquiat y un autorretrato sospechoso de ser falso. / R. C.

El genio del artista Jean-Michel Basquiat se extinguió a los 27 años, a finales de los años ochenta, pero dejó más de 2.000 obras de grafitti y neoexpresionismo, repletos de mensajes y color, en distintos formatos y soportes. Un puñado de estas obras, «raras» y nunca exhibidas, se agrupan ahora en la exposición 'Héroes y monstruos' del Museo de Arte de Orlando (Florida, Estados Unidos), que permanecerá abierta hasta finales de este mes, para luego recalar en Europa.

Destaca un autorretrato sin título, donde Basquiat se coloca una corona sobre sus cabellos negros, con ojos desorbitados y la boca abierta. Pintada sobre una caja de la empresa de envíos FedEx hay algo que ha despertado las sospechas de la Unidad de Delitos Artísticos del FBI: las letras del logo estampado en el cartón se comenzaron a utilizar seis años después de su muerte.

Este es solo un indicio que ha trascendido de la investigación que comenzó hace casi un año. La suspicacia rodea estas pinturas supuestamente realizadas en Los Ángeles en 1982. Dice la leyenda, divulgada por sus propietarios, que las 25 fueron vendidas juntas por 5.000 dólares al guionista de la serie 'MASH', ya fallecido. Permanecieron fuera del radar de los coleccionistas hasta que se descubrieron en un almacén cuyo contenido se vendió a ciegas por impago en 2012.

Ahora las 25 obras están en venta pero lejos de existir una puja estratosférica -en 2021, la obra 'In this case' se vendió por 75 millones de euros- no hay compradores. Una cortina de recelo impide que los coleccionistas saquen el talonario y las instituciones abran las puertas. El museo de Orlando se juega su reputación.

A pesar de las dudas, ninguna autoridad ha hablado en público contra estas obras. Con las obras del prolífico Basquiat desestimarlas puede llevar a los tribunales, como ya ha sucedido. «Son originales», mantuvo el director del museo, Aaron De Groft a los medios locales, en la inauguración. También ha recopilado el aval de otros expertos, entre ellos algunos miembros de un disuelto comité dedicado solo a autenticar obras de este artista que revolvió el canon de la plástica universal. Como Warhol, que fue su mentor, De Kooning o Keith Haring.

Mostradas al público «por primera vez», la respuesta ha sido sorprendente, con casi 10.000 visitantes diarios en las primeras semanas, según las cuentas de los organizadores. Sobre las letras dudosas de FedEx, De Groft dijo que ya se usaban en los años setenta. Pero el FBI avanza en los interrogatorios y la revisión de las actas y correos electrónicos de todas las personas involucradas en esta transacción artística, desde el patronato hasta los empleados. Según los medios locales, también ha confiscado varios ordenadores.