Fajardo se guía por su intuición para estrenar una nueva «paleta de colores» en sus canciones

El músico majorero José Fajardo es un espíritu libre e inquieto. Le gusta experimentar y solo da a conocer los temas cuando los tiene muy reflexionados y culminados tras un largo y profundo proceso creativo. Este sábado, a partir de las 21.00 horas, en la Sala Insular de Teatro (SIT) de la capital grancanaria, dentro del Festival en Conexión (FEX) mostrará por primera vez los ocho temas que integran su nuevo disco, titulado 'Intuición'.

Su título es toda una declaración de intenciones. No solo musical, sino vital. «Siempre me he movido de una forma bastante intuitiva, no solo en lo musical. Por la intuición me guío para saber con quién me embarco, qué cosas hago y a partir de cuestiones que no abarcan el raciocinio. Me dejo llevar por la química existente y cosas así. Me lo pide el cuerpo y así se va labrando mi vida personal y musical», confiesa el artista afincado en Gran Canaria.

Sin ir más lejos, el propio álbum nace de su olfato personal. «Los temas los vengo tramando desde hace un tiempo. Todo surge con la visita del grupo gallego Trilitrate a Veinte Sacos, en Hoya de la Plata. Desde hacía tiempo veía que encajaba en lo que iba tramando y se los dejé caer. Comenzamos a mandarnos 'demos', también con antiguos colaboradores y otras personas afines, a las que admiro y con las que quería volver a trabajar», explica.

En concreto, se refiere, además de a los gallegos Trilitrate, al batería Marc Enseñat, al bajista Jordi Tost, a la pianista María Navidad y a Manuel Campos, que asume los teclados y las guitarras. Todos estarán presente en la puesta de largo de mañana en el recinto de la avenida Primero de Mayo.

«El álbum está compuesto por una combinación de temas que ya tenían un recorrido y que toman forma juntos. El esqueleto lo tenía claro y se acabaron refilando casi al poco de entrar en el estudio», confiesa. 'Intuición' se grabó en Madrid, en julio de 2020, tras tres días de ensayos exprimidos al máximo. «Trajimos a gente que no se conocía previamente. Yo los conocía a todos, claro, pero entre ellos, no. Era un riesgo, porque podía pasar algo, que no conectaran bien... pero todo fluyó y la convivencia fue muy bonita. Veníamos del confinamiento y todos necesitábamos mucha vitamina 'h'... humana», rememora entre risas.

Fajardo reconoce que 'Intuición', coeditado entre Repetidor, Naife Edita, Discos de Lejos, Carabrecol y A la deriva, tiene huellas claras de su pasado, pero también aporta novedades. «Mi tendencia era mínima, guitarra, voz y poco más. De repente, verme arropado con tanta música va a sorprender un poco al público. Creo que adquiero una paleta de colores que hasta ahora no había utilizado. Me lo pedía el cuerpo, llevaba demasiado tiempo tocando y grabando solo. Tenía ganas de explorar un trabajo colectivo, aunque ya lo hago también con Conjunto Podenco. Llevaba un tiempito con muchas ganas de rodearme y de hacer canciones en las que incorporo a otras personas. Los que me conocen saben que fluctúo entre canciones de mayor intensidad y otras más pausadas. En 'Intuición, quizás voy menos al límite, hay introspección, pero en el fondo es un viaje, con sus paisajes y recovecos», confiesa sobre un álbum en el que incluye también una versión muy personal del tema 'Accidente', de la banda Malcortado.