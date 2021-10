«Hay que exigirle al escenario, pero si quieres lo imposible, igual no sale»

El dramaturgo uruguayo imparte en Gran Canaria y Tenerife un taller, titulado 'La última obra mala', en el marco del 'Laboratorio Galdós', dentro del que se estrenará, los días 16, 17 y 18 de septiembre, su obra 'Clara y el abismo', dirigida por Mario Vega y protagonizada por Marta Viera y Ruth Sánchez.

-¿El hecho que también sea actor y director es una ayuda para su labor como dramaturgo? ¿Le enriquece la visión de la obra cuando la escribe?

-Total. Yo soy un dramaturgo, no un dramaturgo-director. Pero sí que he dirigido con libertad y también soy un dramaturgo que actúa con libertad. Me he dado cuenta de que cuando actúo, lo hago como un dramaturgo. Pienso el texto como un dramaturgo. Muy pocas veces, cuando dirijo, estoy preocupado por la puesta en escena ni por los nuevos conceptos de la dirección, sino que lo estoy por cómo la historia llega. Me centro, no en lo que se dice, sino en cómo se configura escénicamente. Y eso ha ayudado mucho en la escritura, me alimenta. No me comparo con Shakespeare, ni mucho menos. Pero si avanzas en su escritura, ves cómo con los años parece que aprendía de sus procesos escénicos y aplica soluciones a sus dramas. Es muy lindo ver los prólogos, porque ves cómo al principio siempre colocaba ejércitos sobre el escenario. Se da cuenta poco a poco que escénicamente es muy difícil situar un ejército. Lo triste que queda y lo vergonzoso que era para un público que los conoce. Nosotros hablamos de reyes y reinas y no los vemos todo el día en la calle. En la época de Shakespeare eran las autoridades y hablaban de ellos todos los días. Se veían ejércitos saliendo y volviendo de las guerras. Entonces, ¿con qué cara colocas a tres personas sobre el escenario haciendo como un ejército? Tuvo que entender que su dramaturgia se tenía que modificar. Cuando pongo dificultades en algunas de mis obras como son extraterrestres o máquinas del tiempo sé que el ojo de la gente de mi tiempo tiene un imaginario, por lo que tengo claro que no puedo hacer entrar en el escenario ni medio extraterrestre sin que parezca algo vergonzoso. Entonces el extraterrestre se transforma en otra cosa. Eso corre a cargo de la imaginación del dramaturgo, pero también mucho del director, que sabe lo vergonzoso que es no poder traducir a escena una idea fantástica de tu mente. Tengo una obra en la que el papa baja del cielo suspendido. En la obra pone como si fuera la escena de 'Misión Imposible'. Lo hice en las mejores condiciones técnicas, en un teatro nacional. Fue un 'tema', porque había que conseguir permisos y cuando llegó el momento y habíamos gastado no sé cuanto y no funcionaba, tardaba en bajar cinco minutos y tuve, como dramaturgo, que escribirle un monologuito para esos cinco minutos (risas).

-Es lo mismo que sucede cuando se adapta una novela al cine o al teatro y un cómic a una película de animación. El lector ya tiene un imaginario y le ha dado una voz a los personajes.

-En esos casos hay dos procedimientos. Uno es arriesgarte a ponerle voz y enfrentarte a la expectativa. El otro es sostener lo máximo la expectativa, que es peligroso porque crece. Siempre pienso en Tartufo. En el primer y segundo acto no paran de hablar de Tartufo. Lo único que tiene que hacer en el tercer acto es aparecer y no arruinar las expectativas creadas en torno a su figura. Por eso he utilizado muchas veces el mecanismo de 'Esperando a Godot'. Hay que esperarlo, pero no necesariamente tiene que aparecer. Mientras lo esperamos el drama sucede. Vuelvo a los extraterrestres. En tu imaginario siempre será mejor que si yo lo sitúo sobre el escenario. Si no aparece, mejor, pero que produzca drama y genere cosas divertidas. Por ejemplo, un personaje aparecía 'tomado' y decía que el extraterrestre se había metido en su cuerpo. Eso ya es interesante, porque el actor juega, el público se divierte y no es necesario introducir un enanito verde ridículo. La obligación, primero del dramaturgo y después del director, es que todo el imaginario se vuelvan problemas escénicos. Para esa obra empecé a leer sobre ovnis. Descubrí que la primera película de ovnis era 'Los tomadores de cuerpos' y dije: eso es escénico, es interesante de ver. Así, el espectador entra en el juego y tiene claro que si quiere extraterrestres ya tiene el cine, porque al teatro viene a buscar otra cosa.

-A la hora de escribir, ¿el dramaturgo entonces tiene que ser consciente de las limitaciones escénicas para que todo sea creíble y no ridículo?

-Hay un equilibrio a la hora de exigirle al escenario. No hacer solo lo posible, pero tener la noción de que si quieres algo imposible, puede que no salga. Pones lo imposible de otra manera, con cierta consciencia, como lo que sucede con las didascalias. Son un problema, pero hay que resolverlas y ahí entra todo el equipo escénico para ver si es capaz de hacerlo o no.

-¿Mientras escribe la obra la visualiza, aunque cuando se represente y dirija otra persona el resultado final sea diferente?

-Necesito pensar en actuaciones. O pienso en gente o actúo yo. Mientras escribo, leo en voz alta.

-Si al leerlo no le entra bien...

-Es la única manera que tenemos de testear las cosas los dramaturgos. Es una literatura destinada a la oralidad y al cuerpo. Sabemos que va a ser emitida oralmente. Pruebas un ritmo en la escritura y después lo testeas por lo menos en la voz. Puedes escribir una discusión muy interesante, desde el punto de vista del argumento y cuando la lees en voz alta ves que es tediosa, aburrida y difícil de sostener.

-En el caso de 'Clara y el abismo', ¿la historia se la sugirió el productor y director grancanario Mario Vega o cómo surgió?

-Me lo sugirió él. Me sugirió el tema de la muerte de atrás hacia adelante. A partir de ahí comencé a proponer. Me dijo que podía ser por un cáncer y le pedí que me dejara pensar. Le dije que de cáncer y si le parecía bien que cambiara un matiz sobre el personaje. Que empezáramos empáticamente y termináramos rechazándolo. Eso me obligaba a buscar razones para rechazarlo y a la vez hace muy interesante al personaje. Poco a poco descubrí que el personaje no era una buena persona, así que tuve que escribir una mala persona que, como va a morir, dice a la gente las cosas que piensa.

-¿No le resulta más complicado escribir a partir de la sugerencia de otra persona?

-No. Si vos me decís que haga lo que quiera me resulta más difícil. Necesito algunas premisas. Son tres personajes. A partir de ahí al menos ya puedo comenzar a rumiar la historia. También es verdad que si me piden algo muy concreto, es muy posible que no encuentre el camino. Mario me dijo que le gustaría una cosa y que con total libertad le propusiera otra cosa. Le hice una propuesta y fueron unos meses de conversación sin escritura. Le pedí tres meses para pensar la idea y otros tres para escribir la obra. No puedo hacerlo de hoy para mañana. Lo que sí me resulta muy difícil, y para ello me entreno, es encontrar los puntos de interés sobre los que escribir la historia. Es en lo que más tiempo invierto. La ejecución de la escritura va rápido. Escribir no me cuesta. Lo que me cuesta es encontrar las motivaciones para la escritura. Esa es la parte pesada, sobre todo cuando la gente está esperando por el texto. Si no se me ha ocurrido es terrible. Pero si ya lo tengo, es solo cuestión de sentarme y trabajar.

-¿Había participado antes en un proyecto como este 'Laboratorio Galdós' que rodea previamente al estreno de 'Clara y el abismo'?

-Me ha sorprendido. Es la primera vez que participo en un proyecto tan largo, en el que además vengo, veo ensayos, doy un taller. Te sientes parte de algo más complejo, que viene antes de uno y que sigue después de uno. Eso es muy lindo. Va en contra del ego nocivo. Uno es parte de un eslabón y nada comienza y termina con uno. Me ha entusiasmado venir y ver el teatro, que es bello, grande... asusta, si lo hubiese conocido no habría escrito nada de lo que presenté acá (risas).

-Las lecturas con público y las sesiones de ensayo y error no son nada comunes.

-Cuando me enteré de eso, tuve claro que se requiere seguridad. Apertura de mente pero sin duda seguridad para que el público pueda venir y opinar sobre un proceso que no está terminado y que no sea letal. Hay que bajar la vara de la importancia que esto tiene. Al final del día esto es teatro. Vamos a calmarnos todos uno poco y también me gusta que el espectador tenga una responsabilidad más que venir el día de la función y opinar después. Ofrecer esas instancias de participación me parece saludable para ambos.

-Usted trabaja y estrena bastante en Europa. ¿Se entiene aquí mejor su trabajo que en su país?

-Yo estrené una trilogía en un teatro nacional de París. ¿Vos creés que pasó algo en París? Yo estrenaba tres obras, publicaba un libro y una revista y a diez cuadras había otro teatro y no sabía ni que yo estaba allí. En Uruguay decían: «¡Estrena en París!». Yo pensaba, ¿pero qué se piensa esta gente? Después fui a Italia y me preguntaban si había estrenado en Europa y lo había hecho hacía cinco años y no se habían enterado. Eso te calma, porque te das cuenta de que si va muy bien, no pasada nada, y si va mal, tampoco pasada mucho. Con el tiempo me he acostumbrado a generar lazos con personas que valoro. Por ejemplo, a Mario lo conozco desde hace mucho y nos costó hacer este proyecto. Creo que desde 2015 o 16, cuando vio un espectáculo mío en Colombia, comenzamos a hablar. Trabajó con Gustavo Saffores, que es un actor que trabaja conmigo. Hemos estado entrelazados pero nunca sin cuadrar nada. En medio he hecho trabajos en España, Italia y Francia pero a largo plazo. Cuando estableces relaciones a largo plazo, por simples capacidades, cuando repartes la agenda se te va esa idea de conquistar el mundo, porque no lo puedes abarcar. Por eso rechazo ir a algunos sitios, porque si no no puedo hacer las cosas bien. No voy a los sitios a robar la plata.

-Sabemos lo rico que es el teatro en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, ¿en Uruguay pasa algo similar?

-Somos menos, pero el porcentaje tenemos más salas que en Buenos Aires. Allí hay muchísimas, pero la población es enorme. No soy el único que sale incluso fuera del país. Está Sergio Blanco, Santiago Sanguinetti, Roberto Suárez... han establecido lazos con otros países. Tenemos similitudes con Argentina, pero también diferencias centrales. Somos menos estridentes, hablamos menos, no nos interesa que todo el mundo nos quiera y nos conozca, estamos acostumbrados a que nos ignoren por ser un país pequeño...

-¿El público uruguayo responde a esa oferta tan amplia?

-Sí, es un lujo. No contamos con un sistema fuerte. Montevideo tiene un millón y medio de habitantes y hay unos treinta teatros independiente, no financiados por el Estado o con muy pocos pesos por su parte. Es una cultura muy grande de teatro independiente. Hay salas históricas con 60 y 70 años, que se sostienen por grupos que tienen otros trabajos. Después está el Teatro Nacional, que tiene un elenco estable de unas 40 personas. Eso genera una fortaleza que durante años hace que contemos con un público muy respetable. Por ejemplo, la última que estrené, 'Ana contra la muerte', se agotaron las 14 funciones. No a todos los artistas les va así, pero no soy el único al que sí.

-¿Vive solo de la dramaturgia?

-Sí, pero no solo en Uruguay. Le pasa a otros artistas. Vivo del teatro, de escribir, dirigir y dar clases fuera. Estoy fuera cuatro o cinco meses al año.