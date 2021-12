«Al menos eventualmente, el futuro ya no es lo que era»

El nuevo libro de Antonio Puente, una vez presentado en Madrid junto al filósofo Francisco Jarauta y el pasado día 1 de diciembre en la Sociedad Económica de Amigos del País de la capital grancanaria aterriza en los próximos días en la Feria del Libro de Tenerife, en La Laguna.

–¿Qué le motivó a publicar 'El sol en el suelo'?

–El año que viene se cumplirán cuarenta años del 28-O, cuando Felipe González arrasó con mayoría absoluta en una suerte de fiesta colectiva que constituyó la consolidación de la democracia. En el ecuador, está justo el cruce de siglos, y quería sondear qué pervive y qué no en estos primeros veinte años del siglo, cuando ha transcurrido el mismo número de años que los vividos en el XX desde entonces. Desde Susan Sontag a Baudrillard o Saramago, muchos intelectuales echaron mano del mito de la Caverna de Platón, en busca de la salida hacia el esplendor solar del exterior. Pero hoy ese sol son sombras en los suelos y paredes de la caverna, en una desolación generalizada, con hileras de gentes que caminan desorientadas y enmascarilladas. Una de las conclusiones es que apenas se da ya un centro de gravedad social, y el individuo se refugia en su grupo de referencia, su tribu familiar o social. Se ha producido algo así como el final de las genealogías; no interesa saber cómo y por qué las cosas llegan a ser como son, sino que cada nuevo efecto se inventa una causa a su medida, de usar y tirar. Expresiones como «se vino arriba» o «abajo» hablan de esa inmediatez, al igual que «es lo que tiene» o «es como todo»...

–¿Qué criterio siguió para la selección de escenarios y autores que desfilan por el libro?

–El libro se subtitula, con cierta ironía, «cuando el milenio era 'teenager'», es decir, adolescente, que etimológicamente alude a carecer y crecer doliendo. Desde el mazazo del derrumbe de las Torres Gemelas a la emergencia de la covid-19, estas dos décadas han sido pródigas por igual en catástrofes naturales y provocadas, lo que genera muchas supercherías y atavismos a la hora de hallar un hilo conductor y detectar responsabilidades. En el ecuador, en 2011, ocurrió la catástrofe de la central nuclear de Fukushima, que selló el declive de Japón por China en la hegemonía mundial. He escogido intelectuales y escritores que han sido clave en sus vaticinios sobre esta época, que Zygmunt Bauman ha definido como «posparadigmática», nada menos. Ignoro si su famoso cuño de «sociedad líquida» apunta ya a una 'sociedad en liquidación', pero en uno de sus últimos escritos, sí afirmó, apesadumbrado, que el progreso tal vez ha dejado de ser un asunto colectivo para convertirse en una arriesgada aventura individual. Me ha interesado recoger, sobre todo, lo que muchos autores de muerte reciente dejaron dicho en sus últimos textos. El propio Bauman habló, al final, de «la época de la ansiedad», aduciendo a que «es como si estuviéramos en un andén viendo pasar trenes de alta velocidad, uno tras otro, sin que podamos subirnos a ninguno»... Con él, acaban de desaparecer también pensadores de la talla de un George Steiner, que alertaba sobre la banalización de la escritura actual, o Umberto Eco, que en sus últimos libros se pronuncia contra la peligrosa hipertrofia de la cultura digital. Argumenta lo inadmisible de que, a través de internet, «la voz del tonto del pueblo vale tanto o más que la del sabio», y da cuenta de que, por primera vez en la historia el saber de las generaciones maduras (léase viejunas) resulta irrelevante a las más jóvenes; ni siquiera para su negación dialéctica, que es lo único que garantiza el progreso de las ideas. Lo alterno con planteamientos de pensadores heterodoxos que he tenido la suerte de tener como profesores, como Martín Santos y sus alertas sobre el advenimiento de unas relaciones interpersonales cada vez menos placenteras y más abstractas, a raíz del fetichismo de las nuevas tecnologías. O Agustín García Calvo y su sugerente teoría sobre «el progreso-progresado»: que la obsolescencia planeada no estaría sólo en los productos, sino en los sucesivos modelos mismos de progreso, a fin de que caduquen lo antes posible. O, también, Jesús Ibáñez, que vaticinó el final de la sociología cualitativa por la sobreabundancia de las estadísticas rápidas, y señaló ese axioma cada vez más flagrante en muchos ámbitos de que en el país de los ciegos el tuerto no es el rey, sino que «en el país de los ciegos, al tuerto le vacían el ojo sano»..

–¿Resulta imposible sacar conclusiones positivas de estas dos primeras décadas del siglo XXI?

–Por supuesto que se dan ciertas emancipaciones individuales, inéditas hasta hoy, en la medida en que se rebajan muchas mitomanías para con los centros de poder y se multiplican las formas de vivir sin tanta constricción por el «qué-dirán». También hay signos de solidaridad civil espontánea, como se está viendo con La Palma, y las minorías han fortificado sus derechos. Edgar Morin decía que únicamente es posible avanzar «cuando crecemos contra nosotros mismos», y en eso estamos cada vez más duchos. Pero, en uno de sus últimos aforismos, el científico y escritor Jorge Wagensberg, a quien también dedico un capítulo central, alertaba de que «la política es demasiado importante como para dejarla en manos de los políticos», y es preocupante la creciente desafección, que va en paralelo a la propia disgregación y bronca permanente de la vida política. La cohesión social sólo es posible cuando se comparten ciertos valores y la gente tiene distintos intereses, pero cuando la gente tiene valores radicalmente opuestos y los intereses son los mismos entonces ocurre la disgregación social, y creo que esa es una de las transformaciones que más desazonan desde finales del siglo XX a comienzos del XXI. Para decirlo gráficamente, es como si los defensas, los centrocampistas y los delanteros de un mismo equipo vistieran distintos colores, pero todos llevaran el mismo dorsal y corrieran a la vez hacia el balón, mientras el árbitro (la sociedad), lógicamente espantado, se diera a la fuga. Algo de eso está ocurriendo en la política actual.

–¿La concepción del libro varió con la pandemia de la covid-19?

–Tras el brutal atentado terrorista de las Torres Gemelas (junto a su ondas expansivas: Atocha, París, las Ramblas de Barcelona...), atravesamos sucesivamente la burbuja, que no fue sólo inmobiliaria, la tremenda crisis del Austericidio, las catástrofes, las guerras, las migraciones rotativas, etcétera, todo en muy poco período de tiempo –que veinte años no es nada, como dice el tango-, y la covid-19, que prefiero llamar la transpandemia, lo que ha hecho es hiperbolizar lo que ya veníamos arrastrando, como una especie de 'zoom'. Los comportamientos se han extremado, entre la bonhomía y el cabreo, pero aún no podemos prever las consecuencias, no sólo sociales y económicas sino también psicológicas, que nos aguardan para el verdadero día después.

–¿Cómo valora el arranque de este siglo XXI?

–A principios del XIX se hablaba despectivamente del siglo precedente: lo dieciochesco. Y, más aún, los novecentistas, a principios del XX, saludaron con entusiasmo la superación del siglo anterior ideando, incluso, el término peyorativo de decimonónico. En cambio hoy cambiamos sin modelos de recambio, como si la distopía estuviera en el presente, y lo utópico fuera lo ya vivido. A finales del XX, se hablaba con fruición del 'programa 2000', como una suerte de panacea o tierra prometida, y hoy, sintomáticamente, ni siquiera se utiliza la palabra milenio. Ahí nos quedamos empantanados, en una especie de esclusa o 'No man's time', que no nos permite vislumbrar más futuro que dentro de las próximas 24 horas. Al menos eventualmente, el futuro ya no es lo que era.