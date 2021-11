El espinoso arte de descentralizar

Deben volver la 'Dama de Elche', la 'Dama de Baza' o 'Los Toros de Costitx' a las localidades donde fueron hallados? ¿Debería el 'Guernica' viajar al País Vasco o 'El fusilamiento de Torrijos' a Málaga? Ilicitanos, bastetanos, mallorquines, vascos y malagueños creen que sí, pero los técnicos y conservadores de los museos nacionales que las acogen estiman que mover estas piezas compromete su conservación y exigen un estudio técnico que lo autorice.

La polémica ha vuelto a suscitarse tras la dimisión de la directora general de Bellas Artes, Dolores Jiménez-Blanco, que ha creado mar de fondo ante la presunta intención del titular de Cultura, Miquel Iceta, de facilitar la cesión de algunas piezas. Algo que ahora niega su ministerio: «No se contempla ningún plan para el traslado o devolución de las obras patrimoniales que se encuentran en los museos nacionales».

«No hay decisión, ni intención, ni partida presupuestaria, ni plan de futuro que disminuya el papel de los museos nacionales ni afecte a la integridad de sus colecciones», dice el ministerio que trata de bajar el suflé negando que su titular practique el espinoso arte descentralizador. «Jiménez-Blanco ha insistido en su deseo de regresar a la universidad», dicen fuentes de Cultura. Agregan que en un debate «oficioso» la experta no planteó su desacuerdo con el posible traslado de la 'Dama de Elche' y de otras piezas del Museo Arqueológico Nacional (MAN). Admiten que «hay una aspiración histórica y legítima» para recuperar las piezas y que se reitera ante efemérides relevantes.

«No hablamos de la patrona del pueblo que llevamos de romería. Estas piezas no son reliquias o trofeos de guerra»

Estas demandas topan con el criterio de los expertos, al que Cultura asegura someterse. «Nunca adoptará una medida en contra de sus propios informes técnicos», afirma Cultura. Los posibles traslados «deben analizarse caso por caso, y sometiéndose siempre al criterio de los técnicos», plantea Teresa Reyes, presidenta en España de ICOM (Consejo Internacional de Museos), que ve «preocupante» que esta decisión «pase a la esfera política».

En el meollo de la polémica estaría la reforma de la Ley de Patrimonio de 1985, presentada en junio y pendiente de su aprobación y tramitación parlamentaria. El texto adopta tratados de la Unesco para garantizar que la norma estatal se imponga sobre las autonómicas, lo que inquieta a unas comunidades que perderían poder sobre su patrimonio en favor del Estado.

El Ayuntamiento de Elche ha solicitado el retorno de la milenaria joya del arte ibérico para exhibirla a finales de 2022, con motivo del 125 aniversario de su descubrimiento en La Alcudia y como pieza estelar de una exposición. Para el alcalde de Elche, el socialista Carlos González, su recuperación «es un objetivo irrenunciable», aunque reconoce que entre los técnicos «la posición mayoritaria no es proclive» al traslado del busto que ya estuvo en Elche en 2006, durante las obras de reforma del Arqueológico.

«Para que la 'dama' viaje debe autorizarlo un informe técnico. Debería ser, además, para un acto cultural relevante, como una exposición de arte ibérico donde se viera lo nunca visto, y parece que no es el caso. Estas piezas no son reliquias, ni trofeos de guerra. No hablamos de la patrona del pueblo que llevamos cada año de romería», dice un exalto cargo de Cultura.

El 'Guernica' «no debe viajar nunca más» ni abandonar el Reina Sofía, según un informe técnico avalado por 35 grandes museos del mundo. / EFE

Ignorar la historia

«No descarto que el 'Guernica' venga a Euskadi, pero hay grandes reticencias», declaró Iceta hace poco a 'Diario Vasco'. Sería por encima del criterio de los conservadores del Reina Sofía. «Menear ahora el cuadro denota ignorar su historia», dice otro experto y gran conocedor de la azarosa historia del lienzo.

Cuando el exministro José Guirao dirigía ese museo, un exhaustivo informe sobre la universal obra de Picasso constató su extrema fragilidad y concluyó que la maltrecha tela «no debía moverse nunca más». Avalaron el estudio 35 conservadores de los primeros museos del mundo, como el MoMA, el Louvre o el Pompidou. A Guirao le pidieron el 'Guernica' para la inauguración del Guggenheim, pero no prestó un cuadro ya enfermo y maltratado, enrollado y desenrollado en sus viajes recaudatorios hasta los años 50. Al penúltimo director del Prado, Miguel Zugaza, le costó el puesto su empeño de que la obra abandonara el Reina Sofía y regresara al Prado para exhibirse en el futuro Salón de Reinos. Un viaje de apenas un kilómetro.

Málaga reclamará 'El fusilamiento de Torrijos', pintado en 1888 por Antonio Gisbert y considerado como el 'Guernica' del sigo XIX. / R. C.

Málaga también tiene como reivindicación histórica y «emblemática» el traslado a la ciudad de 'El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga', pintado en 1888 por Antonio Gisbert. De casi cuatro por seis metros, la pintura es el emblema de la lucha por la libertad y contra el autoritarismo. Es el único cuadro encargado por el Museo del Prado, donde permanece, y al que su director, Miguel Falomir, se refiere como «el 'Guernica' del siglo XIX». Se solicitará su regreso junto al de la 'Lex Flavia Malacitana', conjunto de cinco placas de bronce del siglo I en el que están inscritos los estatutos fundacionales de Málaga como ciudad romana y que se encuentra en el MAN. Su cesión temporal se ha solicitado en varias ocasiones, y el Gobierno de Mariano Rajoy la rechazó en 2018.

La vuelta de la 'Dama de Baza' a Granada es otra reclamación histórica reiterada desde el Ayuntamiento de la localidad granadina, la Diputación de Granada y la Junta de Andalucía. Con más fuerza este año, cuando se cumple medio siglo del hallazgo de la icónica pieza del siglo IV a. C. que representa a una noble íbera. La cesión se ha denegado siempre, apelando al riesgo de que la obra se dañara en el traslado o en su estancia en su localidad de origen.

El gobierno de Baleares -PSOE y Podem- reclama también al MAN los 'Bous de Costitx', tres piezas de bronce de la cultura talayótica, datadas en torno a los siglos V y III a. C. y consideradas «un símbolo de identidad balear».