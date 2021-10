«Espero por una comedia romántica en la que un chico guapísimo se enamore de una gorda»

Con una vertiente comprometida que plasma con sus colaboraciones con Open Arms

Comprometida con varias causas como activista, Castro asegura que «la vida siempre es un compromiso y hay que tomársela en serio. No hay que tomársela en serio para que haya un compromiso. Todo va unido. Yo además dispongo de un altavoz y puedo intentar ayudar en causas para que las situaciones injustas se difundan y sean conocidas por un mayor número de personas. En relación a los procesos migratorios he colaborado mucho y sigo colaborando con Open Arms y me parece que no somos conscientes, los que vivimos en el primer mundo, que existen personas que lo está pasando muy mal en sus países debido a los conflictos en los que se ven sumidos, y que, si deciden irse de su casa en busca de mejores expectativas de vida jugándose la vida en el intento, no lo hacen por capricho. A veces tenemos ese miedo de que vienen a quitarnos el espacio, el trabajo y no, vienen a intentar sobrevivir. Tenemos que ser más empáticos porque si estuviéramos en casa y nos violaran, torturaran o asesinaran... ¿Nos quedaríamos ahí o buscaríamos un mejor sitio para el futuro de nuestras familias?».

Sobre las nuevas formas de consumo del cine a través de las plataformas, la actriz catalana opina que, si bien se ha perdido con su implantación una parte de esa magia de entrar todos en comunión en una sala de cine y poder compartir personas que no nos conocemos de nada un mismo proyecto, reírse y llorar, lo que es cierto es que las plataformas lo que han propiciado es abrir el mercado de trabajo. «Ahora en España se están produciendo muchísimas series, muchísimas películas y todo es gracias a las plataformas. Estoy muy agradecida a las plataformas porque gracias a ellas volvió 'Vis a vis' y arriesgaron con 'Pieles', dos proyectos internacionales que me han dado mucho. Espero que las plataformas no signifiquen la muerte del cine», señala.