«Es un error minimizar la inteligencia de las mujeres bellas»

«La idea de vivir sin raíces siempre me resultó fascinante. Y Adriana Abascal es una mujer nómada, acostumbrada a reinventarse en cada ciudad que habita y a hacerlo sin perder su identidad». Así se refiere María Estévez (Madrid, 1966) al personaje que ha inspirado su segunda novela, 'Los deseos no son solo palabras' (Rocaeditorial), y que presenta como «una mujer sin fronteras y un poco bruja».

Julia Terán es el trasunto en la ficción de Abascal, una de las mujeres más bellas del mundo, tres veces emparejada con multimillonarios , dos veces casada y dos veces divorciada. Estévez conoció a la que hou es su «amiga» hace veinte años en Los Ángeles, cuando la entrevistó para 'Vogue'. Hoy Abascal triunfa como empresaria y diseñadora de zapatos de lujo y lleva una vida mágica. «Como para la mayoría de mexicanos, la magia es una constante en su vida», dice Estévez.

Ha preferido novelar en lugar de hacer una biografía al uso porque encajaba en su proyecto «de hacer una trilogía sobre mujeres valientes, adelantadas a su tiempo y que habitan entre la fantasía y la realidad». «Una de ellas es Adriana, pero hay otras mujeres que conocí fuera de España», explica la corresponsal de COLPISA en Los Ángeles, cronista de la fábrica de sueños de Holywood y entrevistadora de casi todos los grandes del cine en los últimos años.

Nacida en una adienerada familia de Veracruz (México), Abascal se coronó con 18 años como la mujer más guapa de su país. Fue luego quinta en certamen de Miss Universo. Convivió sin casarse con Emilio Azcárraga, el todopoderoso 'tigre' presidente de Televisa, 40 años mayor que ella, y de quien heredó una fortuna. Se casó luego con el español Juan Villalonga, expresidente de Telefónica, con quien tuvo a sus tres únicos hijos. «Al fin me caso por amor», dijo al contraer de nuevo matrimonio con el empresario francés Emmanuel Schreder, con quien rompió en febrero pasado.

¿Supo Abascal convertir su belleza en poder? «Lo que Adriana convierte en poder es su inteligencia», asegura Estévez. «Es un error minimizar la inteligencia de las mujeres bellas», advierte la autora, que desvela en la novela el perfil esotérico de su amiga, y cómo el desarraigo es primordial en su vida. «Nació el 30 de octubre, en Halloween, y por eso se sabe bruja, y el desarraigo es la premisa de la historia que narro», explica. «La magia es lo que le permite echar raíces y tener seguridad identitaria», añade.

Asegura que las mejores virtudes de Abascal «son su generosidad y su inteligencia» y se niega a señalar sus defectos «ya que los fallos que vemos en los otros son producto de nuestra propia proyección».

Abascal no autorizó expresamente esta biografía novelada, pero tampoco puso objeciones ni trabas. «Siempre supo que la estaba escribiendo» dice Estévez. «Obviamente me he inspirado en ella y en nuestras conversaciones», reitera. «Conseguir la felicidad es un arte», asegura Estévez, que cree que Abascal la ha logrado disfrutando de sus hijos y de sus actividades como diseñadora y coleccionista de arte. «Debería sentirse orgullosa como empresaria de éxito. Si tomas libremente decisiones, tienes la oportunidad de intentar ser feliz. Y espero que ella lo sea», concluye.