El niño que con solo cinco años interpretó a Críspulo en 'La gran familia' y luego rodó 'Cabriola' con Marisol es, seis décadas después, además de actor en activo, un experto en oralidad. Pedro Mari Sánchez acaba de publicar con su mujer, la periodista Ana Martín-Coello, 'La palabra mágica' (LGE Libros), un ensayo sobre el universo sonoro de las palabras. Todo comenzó en su infancia, cuando en una obra de teatro junto a Paco Rabal, el pequeño actor empezó a trabarse con las frases...

-Quién le iba a decir entonces que acabaría siendo maestro en oralidad.

-Yo es que era un crío relámpago y me precipitaba a veces. Pasé un tiempo un poco incómodo con aquello. Luego, investigar el mundo de la palabra pronunciada se convirtió en mi motor.

-¿Ha sufrido el síndrome del niño prodigio?

-No. He tenido la enorme fortuna de que mis padres acertaran con el tipo de trato y educación que me dieron. Nunca me hicieron sentir distinto a mis cinco hermanos. De hecho, lo tuvieron muy claro. Cuando tenía 12 años me ofrecieron ir a Estados Unidos con un supercontrato y dijeron que no. No me he sentido ni he sido nunca explotado.

-¿Y cómo llevó su adolescencia de chico sexy?

-Me sentaba fatal que me dijeran: 'Qué guapo eres'. Ahora pienso que, efectivamente, era muy guapo y era tonto por sentirme acomplejado por eso. Pero a mí lo único que me interesaba era ser buen actor.

-¿Por qué tienen tan mala dicción algunos actores del actual cine español? Usted los llama «grupo de murmurantes».

-Hay cierta tendencia a confundir la mala dicción con una falsa naturalidad. En España tenemos un asunto con la forma de hablar, que es al final una expresión de nuestra verdadera identidad, acomplejada. Todo aquello que suene bien se confunde con lo cursi. Por supuesto me refiero a una parte. En este país afortunadamente hay actores con una dicción fantástica.

-Un director de cine llegó a pedirle que hablara «plano, con verdad». Y le afeó que respirara antes de hablar.

-Sí, y yo le dije que la verdad no reside en hablar plano, sino en hablar con dirección, y que yo tengo la costumbre de respirar para no ahogarme je, je...

-¿Cuál es el defecto más común a la hora de hablar en público?

-Que cuando tienen que dirigirse a un auditorio quieren decirlo con sus palabras y aquello es un barullo. El mejor discurso desaparece si no está bien dicho. Pero el mejor discurso ha de estar basado en hechos reales. Yo no enseño a mentir. Yo enseño a hablar bien.

-¿Quién miente más la palabra los políticos o los actores?

-Los actores, incluso cuando lo hacemos mal, no estamos mintiendo. Estamos trabajando con toda la verdad de la que somos capaces. Sin embargo, en el mundo de la política...

-¿La juventud actual le tiene miedo a la oralidad?

-Sin duda. Las nuevas tecnologías inciden en la forma de comunicarnos. Comunicarse a través de mensajes con frases cortas y palabras a las que les faltan letras reduce, quita detalles. Y es grave porque la palabra es una energía poderosa que puede crear mundos y destruirlos. Si empobrecemos la oralidad, empobrecemos el mundo. Y también la democracia.