'Por encima de mi cadáver'

ESTHER ALDAZ BRUNETTO Las Palmas de Gran Canaria Artista que participado en muestras colectivas nacionales e internacionales y realizado obras de arte público. Ha publicado en revistas de pensamiento y creación como la 'Revista Carta' del Museo Nacional de Arte Reina Sofía. Lunes, 15 noviembre 2021, 11:48

Un árbol quemado, recientemente reverdecido, y una mujer desnuda se amarran la una al otro para protegerse y evidenciar que ella siente que son parte de la misma cosa. El árbol es un 'Pinus Canariensis' (conocido por su capacidad de regeneración), la mujer desnuda soy yo, mostrando toda nuestra verdad, fragilidad, y sensibilidad, que son a la vez nuestra fortaleza. Nos atamos de amanecer a amanecer expresando mi sentir a cerca del inminente desastre que nos acecha, dejando clara mi posición, contraria a la de nuestros gobernantes, y poniendo en juego mi modo de vida en esta isla: Gran Canaria, tierra que amo porque nací aquí y porque es la tierra de la mitad de mis ancestros.

El proyecto que me aterroriza: el Macro Proyecto de Pila Eléctrica Chira- Soria, arrasaría la Reserva Mundial de la Biosfera en esta parte del territorio. La situación concreta que se está dando en una pequeña isla, que pertenece a España y está enfrente de África, podría parecer un problema local, cuando en realidad es un asunto global que ha de atajarse de inmediato porque de ello depende la supervivencia de las especies, incluida la nuestra.

¿Qué ocurre cuando la inmensa mayoría de toda una comunidad artística guarda silencio ante lo que sucede a su alrededor, pero en cambio se ocupa de lo que sucede en la Selva Amazónica o en la Patagonia por miedo a perder las migajas que nuestra Administración Pública nos da, de cuando en cuando, y de las que vivimos en esta región ultra-periférica? ¿Qué pasa cuando todo está comprado y vendido por los lobbies eléctricos? Que perdemos nuestra identidad, lo poco virgen que aún nos queda de paisaje, lo mucho que aún tenemos de patrimonio prehispánico (que se encuentra precisamente en la zona que se vería afectada por este proyecto). Este plan ha sido presentado ante los ojos de la ciudadanía, usando dinero público, como la gran solución a nuestros problemas de energía y de agua, cuando esta dista mucho de ser la que pretenden llevar a cabo.

Desde luego, desalar el agua no es el arreglo para nuestras fincas. Todo el mundo debería saber ya que esta no es buena para el regadío y que irá a parar, una vez más, al sector turístico olvidando al sector primario. Necesitamos ser autónomos a nivel alimentario, la Pandemia lo ha evidenciado más que nunca. Tenemos los recursos pero la fuerza del gigante parece ser más grande.

Me siento como 'Davida' frente a Goliat. Como una mujer cualquiera dispuesta a arriesgar su salud y su vida oponiéndose a su propio gobierno, y haciéndolo de la única manera en que sabe hacerlo, a través de su obra, aún sin dejar de tener en cuenta la 'inutilidad' del arte. Como una 'Doña Quijota' frente a los molinos, con lo que esto conlleva de locura, de posibilidad, o imposibilidad, y de poesía.

Dejemos de mirar para otro lado, por favor. Mostremos nuestra dignidad como el pueblo que somos de corazón de fuego. «Atis Tirma» gritaron los guanches (nombre genérico de nuestros pobladores prehispánicos que llegaron a las islas en el 500 A.C.), que significa algo así como «mejor muertos que vencidos», antes de despeñarse prefiriendo el suicidio a caer en manos castellanas en 1483. 'Por encima de mi cadáver' va en esa línea de resistencia.

Los que se sometieron consiguieron, conseguimos entre todos, tanto canarios como castellanos, hacer de esta isla un lugar cosmopolita y mestizo que dista mucho de la imagen de sol y playa con la que se nos presenta al exterior.

Las ballenas y delfines que se verían afectados por la desaladora que construirían al final del Barranco de Arguineguín no son nuestros. Como tampoco lo son los pájaros, ni ninguna de las especies endémicas que desaparecerían ante los miles de kilos de dinamita diarios que pretenden usar durante años para perforar el territorio. Las torretas eléctricas, de hasta setenta metros de altura, alterarían la vista desde uno de nuestros puntos más emblemáticos: el Roque Nublo, hasta el mar.

¿Por qué hacer esto? ¿Solo por el interés de unos pocos? Yo digo que no. El Proyecto ChiraSoria está desfasado y existen varias alternativas viables, presentadas por técnicos y científicos, para arreglar el problema de abastecimiento.

Mi 'performance' se llevó a cabo en los Cercados de Araña, uno de los lugares que se verían afectados por el maquiavélico plan, muy cerca de la Presa de Chira. Me dolieron las ataduras, padecí frío y calor, sufrió mi cuerpo, pero más me hubiera dolido el alma si no hubiera hecho lo que hice.

Se registró por medio de la fotografía y el vídeo, contando con un equipo isleño de lujo que, de momento, permanecerá en el anonimato hasta que desee dejar de estarlo. Así me expongo yo, pero protejo a mis colaboradores.

Mientras estaba atada canté mi versión de un tema musical compuesto por el cubano Eusebio Delfín en la década de los años veinte del Siglo XX y popularizado por Compay Segundo. El folclore canario y el cubano están muy unidos por viajes históricos de ida y vuelta. Dice así: «En el tronco de un árbol una niña/ grabó su nombre, henchida de placer,/y el árbol conmovido, allá en su seno, /a la niña una flor dejó caer. / Yo soy el árbol, conmovido y triste./ Tú eres la niña que mi tronco hirió./ Yo guardo siempre tu querido nombre;/ Y tú, ¿qué has hecho de mi pobre flor?».

El registro de la acción es una especie de 'tableau vivant', y a la vez una 'vanitas' contemporánea que, como todas las que se han hecho, nos confronta con nuestra mortalidad recordándonos que estamos vivos aquí y ahora.

La pieza se enmarca en mi proyecto 'Pisar la herida', gestado en 2019 tras el incendio que asoló parte de Gran Canaria y que pone de relieve la urgencia de un cambio en nuestra relación con el entorno natural.

Dedicado a mi madre, María del Carmen Brunetto Sánchez- Araña y a mi abuela, doña Prudencia Sánchez Araña.