Cuando se decide ir al cine, para los grancanarios que buscan algo no sea entretenimiento vacío de contenido y las grandes superproducciones hollywoodienses, el destino está claro. No se paran a pensar ni un segundo a dónde se tienen que dirigir. Saben, desde hace 20 años, que la oferta que satisface sus preferencias se encuentra en los Multicines Monopol.

«Proyectamos solo lo que sea para el Monopol», explica Francisco Melo Sansó, fundador de unos multicines que asumen un rol que en ciertos momentos se ajusta mejor al perfil de un centro cultural que al de un negocio privado.

Los principios que tienen que cumplir aquellas películas que finalmente copan las siete salas de este recinto son muy claras. «Tienen que ser películas que digan algo... la idea del Monopol, desde que lo pusimos en marcha, ha sido la de poner un cine distinto. No estoy en contra del cine de acción, de terror o de grandes efectos especiales. Pero nuestra línea es otra. Era algo que tenía en mente durante muchos años y que finalmente pusimos en marcha aquí. Buscábamos convocar a un público distinto, ni mejor ni peor que el que acude al resto de cines de las islas», explica Francisco Melo, de 89 años de edad en la oficina de esta empresa, de la que ya se ha jubilado, en la calle Ángel Guerra de la capital grancanaria.

Que se haya retirado y que no acuda a esta oficina, salvo en ocasiones puntuales como en ésta, en la que lo ha convocado este periódico, no significa que Melo Sansó no siga pendiente de la selección de títulos que se exhiben en estos cines.

«Veo una película, en casa o en las salas, por la mañana, cada día o cada dos días. En algunos casos, llego hasta dos títulos diarios. Así tengo claro si se trata de una película para los Monopol o no», señala con una sonrisa.

El grueso de las producciones son películas independientes. Predominan los títulos españoles, europeos y asiáticos, así como los escasos exponentes indies norteamericanos que logran distribución en España, como sucede en estos momentos con The Florida Project, de Sean Baker, y desde el viernes Lady Bird, de Greta Gerwig. Los grandes estudios hollywoodienses no están excluidos. «Exhibimos también películas comerciales, pero que tengan unos criterios mínimos de calidad», señala Melo Sansó junto a su hijo Júnior, que ha cogido el testigo a la hora de programar.

La relación empresarial con las grandes distribuidoras americanas no es sencilla. En ocasiones, para poder exhibir los títulos más interesantes, las salas se ven obligadas a capitular e incluir en sus carteleras con otros filmes dentro del mismo paquete. «Siempre nos hemos llevado bien con las grandes distribuidoras norteamericanas. Cuando nos han ofrecido grandes superproducciones se los digo muy claro: No es una película para nosotros, no nos va a funcionar y es mejor que la proyecten en otros cines. A estas alturas, ya saben lo que va a ir bien en taquilla en nuestro cine», asegura. A su vez, las distribuidoras independientes, que apuestan por ese «cine distinto» que predica Melo Sansó, tienen en su agenda los Monopol como un oasis para algunas producciones. «En muchas ocasiones, las películas más difíciles y arriesgadas solo nos las ofrecen a nosotros, porque saben que es donde único pueden tener espectadores», asegura Júnior Melo.

