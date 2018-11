El Festival 6Cuerdas programa a Jerry Jean Luis en Fábrica La Isleta

Además, en la tarde-noche del sábado, dentro de esta muestra que rinde homenaje a la guitarra, el tinerfeño Jonay G. Mesa actuará en a Casa-Museo de Teguise, a partir de las 21:00 horas, también con libre entrada hasta completar aforo.

Jerry Jean Luis, originario de Venezuela, tuvo su contacto con las artes a muy temprana edad en su ciudad natal, Caracas, siendo notable a simple vista su talento musical; inició su educación musical en el Conservatorio Superior José Ángel Lamas, donde destacó entre el alumnado con notables calificaciones.

Tras una dilatada trayectoria por diferentes géneros musicales, tales como blues, batín, pop, funk, jazz, etc, en la actualidad presenta su más reciente trabajo titulado ‘On The Way Back Home’, en el que pone de manifiesto su gran pasión por el jazz y su capacidad de retomar sus raíces, la música latina en sus diversas manifestaciones.