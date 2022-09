Un documental sobre la epidemia de opioides gana el León de Oro El italiano Luca Guadagnino, se adjudicó el León de Plata a la Mejor Dirección por 'Bones and All'

El documental 'All the Beauty and the Bloodshed', de Laura Poitras, que aborda la crisis de opioides en Estados Unidos, ganó ayer el León de Oro de la 79 edición del Festival de Venecia. La cinta cuenta la vida de la fotógrafa Nan Goldin, reina del 'underground' de Nueva York en las décadas de los setenta y ochenta y mujer que combatió la epidemia de opioides, cuyo abuso se ha cobrado cientos de miles de vidas.

El jurado, presidido por la actriz estadounidense Julianne Moore, praclamó a la australiana Cate Blanchett mejor actriz por su brillante actuación como directora de orquesta en el filme 'TAR', de Todd Field, un drama sobre el abuso de poder. Es la segunda vez que Venecia distingue a la aclamada actriz, de 53 años, que ha puesto su fama y talento al servicio de la lucha feminista, después de 'I'm not There' de Todd Haynes, cinta en la que dio vida hace quince años a otro músico, Bob Dylan.

El italiano Luca Guadagnino, se adjudicó el León de Plata a la Mejor Dirección por 'Bones and All'. Jafar Panahi, represaliado cineasta iraní que se halla encarcelado en su país, volvió a burlar a sus carceleros al obtener el premio especial del jurado por su película 'No bears', cinta que recrea la vida de un artista perseguido.

Colin Farrell se llevó la Copa Volpi al mejor actor por su interpretación en 'The Banshees of Inisherin', de Martin McDonagh. Gracias a este filme el cineasta se llevó el premio al mejor guión. La película habla de la masculinidad tóxica, la guerra, la arrogancia intelectual y el afán de buscarle un sentido a la vida.